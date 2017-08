H-1 Idul Adha, Harga Bahan Pokok di Gisting Masih Normal

Laporan wartawan Tribun Lampung Tri Yulianto

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTA AGUNG-Harga pokok satu hari jelang Idul Adha di Pasar Gisting normal.

Menurut Nurhasanah, pedagang sayur di Pasar Gisting, harga sayuran tidak mengalami kenaikan terlalu tinggi. "Sekarang harganya biasa saja, tidak ada yang tinggi," ujarnya, Kamis (30/8/2017)

Seperti harga cabai merah sekarang Rp 25.000 dari Rp 20.000 per kg, bawang merah Rp 25.000 dari Rp 20.000 per kg, rampai Rp 10.000 dari Rp 12.000 per kg.

Cabai rawit Rp 30.000 per kg, bawang putih Rp 25.000 per kg, kol Rp 8.000 per kg, tomat Rp 8.000 per kg. (Tri Yulianto)