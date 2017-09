Indonesia Vs Myanmar, Pemain Lawan Mulai Teror Egy Maulana dkk

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Timnas U-19 Indonesia harus ekstra waspada ketika melawan Myanmar di laga pertama Piala AFF U-18 pada Selasa, (5/9/2017).

Pasalnya Myanmar U-18 pernah mengalahkan tim kuat Asia Tenggara Thailand U-18 di sebuah laga persahabatan di Bangkok.

Pada laga persabatan tersebut Myanmar mengalahkan Thailand dengan skor 2-1.

Akun instagram Myanmar Football Federation mengunggah foto momen kemenangan tersebut.

"Thailand U18 was beaten by Myanmar U18 (1-2) in friendly game at National Football Center, Bangkok," tertulis di caption instragram tersebut.

Namun meskipun pernah kalahkan Thailand U-18, Indra Sjafri mengaku telah mempelajari permainan Myanmar dan siap memenangkan laga pertama.

"Yang jelas kami sudah mempelajari permainan Myanmar yang akan menjadi lawan kita di laga pertama," kata Indra dikutip dari pssi.org.