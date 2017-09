Kangen Water Gelar Senam Sehat

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Komunitas Amazing True Health mengadakan kegiatan senam bersama dalam acara Car Free Day yang berpusat di Tugu Adipura Bandar Lampung, Minggu (3/9). Acara ini sekaligus memperkenalkan produk air mineral Kangen Water yang menyehatkan.

Team Leader Kangen Water Nusa Panca Prasetyo mengatakan, dalam kesempatan tersebut Kangen Water juga membagikan 1.000 botol air mineral Kangen Water kepada seluruh peserta senam sehat.

Sedikit menggambarkan mengenai bisnis Kangen Water, Prasetyo mengatakan bahwa pebisnis air mineral Kangen Water dibekali dengan mesin level Luk SD dengan berbagai keunggulan dalam memproduksi air mineral yang sehat untuk tubuh

"Dalam produksinya, mesin tersebut bukan hanya bisa mengolah air minum saja, melainkan terdapat lima jenis produk yang dihasilkan. Di antarannya clean water atau air pembersih, air minum khusus bayi dan minum obat, beauty water, strong acidic sebagai antiseptik yang dibutuhkan untuk pengobatan luka luar, strong kangen sebagai penghancur lemak dan menghilangkan pestisida yang digunakan untuk mencuci buah, sayuran dan beras," jelasnya.

Prasetyo menambahkan, harga mesin tersebut sangat terjangkau dengan manfaat besar yang diberikan oleh Kangen Water. Bagi yang ingin menggeluti bisnis tersebut cukup mengeluarkan modah hanya Rp 55 juta yang terbagi untuk biaya mesin dan segala perlengkapan baik galon, botol dan lainnya.

Setelah diproduksi, air mineral Kangen Water (harga eceran) kemasan 350 ml dijual Rp 3.500, sedangkan per dus Rp120 ribu isi 40 botol. Sementara ukuran sedang per dus seharga Rp 120 ribu isi 24 botol, dan harga eceran Rp 6.000 per botol.

"Tersedia juga ukuran galon dan botol besar. Kami akan mengakomodir segala kebutuhan customer. Peluang bisnis ini juga masih terbuka lebar bagi siapapun," imbuhnya. (ana)