Kecanduan Lakukan Ini, Gisella Anastasia: Rasanya Sakaaaauuuu

Laporan Wartawan Grid.ID, Deshinta Nindya A

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Tak sedikit netizen yang penasaran dengan aktivitas keluarga Gading Marten.

Apalagi ketika Gempi sedang beraksi dengan tingkah lucunya.

Mempunyai wajah yang imut dan cantik membuat semua orang suka kepada cucu Roy Marten ini.

Seringkali baik Gisel maupun Gading memosting kegiatan sehari-harinya bersama putri kecilnya.

Dilansir Grid.ID dari akun instagram Gisel @gisel_la memosting potret dirinya bersama dengan anak semata wayangnya, Gempi.

"Your kisses are addictive!!!

i need them every day kmrn pergi beberapa hari ga dapet kiss rasanya sakaaaauuu, Gem! Hihi

#mariMamain @mamain.id," tulis akun instagram @gisel_la.

Pada postingan tersebut nampak Gisel mencium Gempi dengan penuh kasih sayang.