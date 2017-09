Gelar Pengajian, Ini Curahan Hati Laudya Cynthia Bella Jelang Dinikahi Engku Emran

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pernikahan Laudya Cynthia Bella dengan Engku Emran sepertinya sudah semakin dekat.

Bella bahkan sudah menggelar acara pengajian jelang hari bahagianya sekaligus meminta restu kepada orangtua dan keluarganya.

Tak seperti biasanya, personel grup Bukan Bintang Biasa itu kali ini justru berbagai momen bahagianya saat menggelar pengajian.

Lewat akun Instagram pribadinya, Senin (4/9), Laudya Cynthia Bella menuliskan perasaannya sudah selangkah lagi akan melepas masa lajangnya.

Ia mengunggah fotonya tampil begitu cantik dan anggun dibalut busana bernuansa ungu muda.

"Bismillaaaaahhh.. One step closer to happiness. Ini Part of the best moment in my life,proses yang begitu cepat," tulis Bella sebagai keterangan fotonya.

Ungkapan perasaan Laudya Cynthia Bella jelang hari pernikahan (instagram.com/laudyacynthiabella)

Pemain film Lentera Merah itu juga mengatakan sudah takdir Sang Pencipta dirinya dipertemukan dengan Engku Emran begitu cepat hingga akan menikah.

"Saya percaya dengan "takdir". Saya boleh berencana tapi Allah yang menentukan. Dan ini adalah perjalanan hidup saya yang Allah atur," tulis Bella.

"Proses demi proses selalu saya syukuri dan nikmati. Terimakasih ya Allah," lanjutnya.

Rencananya, Laudya Cynthia Bella dan Engku Emran akan menikah pada pertengahan September ini di Kuala Lumpur, Malaysia.