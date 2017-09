Indonesia Vs Myanmar: Bukan Egy Maulana, Ternyata Ini Man of The Match Versi Netizen

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Egy Maulana yang sukses mencetak 2 gol kemenangan ke gawang Myanmar ternyata belum cukup untuk menjadi man of the match menurut netizen, lalu siapa yang menjadi man of the match?

Indonesia meraih kemenangan ini dengan susah payah.

Perlawanan Myanmar sukses membuat tim berjulukan Garuda Nusantara ini sempat tertinggal pada babak pertama.

Tetapi keadaan berbalik ketika babak kedua dimulai, tim asuhan pelatih indra Sjafri itu sukses mendominasi pertandingan.

Hasilnya dua gol dicetak oleh pemain nomor 10 timnas U-19 Indonesia yakni Egy Maulana Vikri.

Dua gol tersebut sukses membuat Garuda Nusantara membawa pulang 3 poin.

Meski mencetak gol kemenangan ternyata belum cukup membuat para netizen mendeklarasikannya sebagai pemain terbaik pertandingan.

Netizen justru menilai man of the match pertandingan tersebut adalah sang komentator.

"Man of the match-nya Egy Maulana? anda salah, man of the match-nya komentator. titik. gausah tercyduk. #TimnasDay," tulis akun @ftblldandbl

Betapa tidak, sang komentator pertandingan yang ditayangkan oleh stasiun TV Indosiar itu mengutarakan kalimat-kalimat unik.

"Umpan kepada siapa disana, ternyata kepada dirinya sendiri," ucap komentator yang diketahui adalah Valentino Simanjuntak yang terkenal dengan kata-kata "Jebret".

Tak hanya itu bung Jebret, panggilan akrab sang komentator juga mengutarakan kalimat-kalimat seperti tendangan LDR, tendangan Pancasila, tendangan manja, dan tercyduk.

Sehingga netizen tersebut mendeklarasikan komentator pertandingan sebagai man of the match alias pemain terbaik pertandingan.

Di laga selanjutnya, timnas U-19 Indonesia akan berjumpa dengan Filipina pada hari Kamis (7/9/2017) pada pukul 18.30 WIB.