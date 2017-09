Catat Tanggalnya, Ini Even Fit 4 Life di Mal Boemi Kedaton

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Mal Boemi Kedaton menggelar even Fit 4 Life bertempat di hall lantai 1 Mal Boemi Kedaton. Even ini menghadirkan 24 stan dari 16 tenant kesehatan, alat - alat sport dan juga Gramedia yang memberikan banyak buku - buku kesehatan.

Project Officer Mal Boemi Kedaton Dito menjelaskan, Fit 4 Life ini merupakan rangkaian even yang melengkapi wahana Fun & Fit Trampoline Park MBK. Fit 4 Life berlangsung tanggal 5 - 17 September bersamaan dengan berakhirnya wahana trampolin tersebut.

"Dalam even ini kami juga ada rangkaian kegiatan. Salah satunya adalah donor darah bersama PMI dan Fokuswanda tanggal 9 September 2017 pukul 11.00 - 15.00 dan tanggal 10 September pukul 15.00 - 21.00 di hall MBK," jelasnya Rabu (6/9).

Selain itu, pada tanggal 12 September 2017 juga diadakan lomba panco disusul dengan Body Contest pada 13 September 2016. Kemudian, lomba Dodgeball di area trampolin, biaya pendaftaran gratis dan berhadiah uang tunai, piala dan piagam.

Bagi masyarakat yang ingin menjajal wahana trampolin juga masih memiliki waktu. Wahana tersebut terbagi tiga area yakni free jump, foam pit some, dan basketball area untuk aksi slam dunk. Untuk bermain di wahana ini, pengunjung hanya perlu membayar tiket Rp 40 ribu per orang dan khusus pelajar (hari normal) Rp 30 ribu per orang. Durasi waktu bermain trampolin setengah jam. (ana)