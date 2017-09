Kementerian Keuangan Butuh Pegawai Baru, Ini Syarat dan Formasinya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengumumkan bahwa pemerintah kembali membuka pendaftaran CPNS 2017 gelombang kedua.

Satu diantaranya Kementerian Keuangan yang membutuhkan pegawai baru mulai Sekretariat Jenderal hingga Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK).

Berikut surat resmi dari Kementerian Keuangan:

Kementerian Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2017, memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk bergabung sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang akan ditugaskan di unit kerja Kementerian Keuangan sebagai berikut:

I. UNIT ESELON I YANG MEMBUTUHKAN PEGAWAI BARU:

1. Sekretariat Jenderal (SETJEN);

2. Direktorat Jenderal Pajak (DJP);

3. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC);

4. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK);

5. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN);

6. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR);

7. Badan Kebijakan Fiskal (BKF);

8. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK).

III. KRITERIA PELAMAR

penerimaan CPNS 2017

1. Kebutuhan dari masing-masing jabatan diperuntukan bagi pelamar dengan kriteria:

a. Lulusan Terbaik (Cumlaude) adalah pelamar lulusan terbaik dari Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggul pada saat lulus dan dibuktikan dengan keterangan lulus cumlaudelpujian pada ijazah atau transkrip nilai.

b. Disabilitas adalah pelamar yang berkebutuhan khusus/memiliki keterbatasan fisik dengan kriteria: - mampu melihat, mendengar dan berbicara dengan baik;

- mampu melakukan tugas seperti menganalisa, mengetik, nnenyampaikan buah pikiran dan berdiskusi;

- mampu bergerak dengan menggunakan alat bantu berjalan selain kursi roda.

c. Putra/Putri Papua dan Papua Barat adalah pelamar dengan kriteria:

- menamatkan pendidikan SD atau yang sederajat, SMP/SLTP atau yang sederajat, dan SMU/SLTA atau yang sederajat di wilayah Papua dan Papua Barat; atau

- garis keturunan orang tua (ayah kandung) asli Papua dan Papua Barat yang dibuktikan dengan Surat Akta Kelahiran pelamar, Fotokopi KTP ayah kandung, dan surat keterangan hubungan keluarga dari kelurahan/kepala desa.

d. Umum adalah pelamar yang tidak termasuk kriteria sebagaimana huruf a, b dan c diatas.

2. Pelamar sebagaimana angka 1 (satu) wajib memenuhi persyaratan pelamaran sebagaimana dalam pengumuman ini.



IV. PERSYARATAN PENDAFTARAN

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan twat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;

3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNSIPNS, anggota TNI/POLRI, pegawai BUMN/BUMD atau tidak pernah

diberhentikan karena pelanggaranlhukuman bagi pegawai swasta;

4. Tidak berkedudukan sebagai CaIon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil, Prajurit TNI,

anggota Polri, dan siswa sekolah ikatan dinas Pemerintah;

5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;

6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;

7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan jabatan yang dilamar;

8. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;

9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain

yang ditentukan oleh pemerintah;

10. Pelamar dari jenis formasi Disabilitas, Putra/Putri Papua dan Papua Barat, dan Umum merupakan

lulusan:

10.1. Magister (52) dari Perguruan Tinggi terakreditasi A!Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggul pada saat lulus dengan IRK Minimal 3,00 alga koma nol dan nilai tersebut bukan hasil pembulatan) dari skala 4;

10.2. Sarjana (S1) dari Perguruan Tinggi terakreditasi dengan IRK Minimal 2,75 (dua koma tujuh lima dan nilai tersebut bukan hasil pembulatan) dari skala 4;

10.3. Diploma Umum (DIII) dari Perguruan Tinggi terakreditasi dengan IRK minimal 2,75 (dua koma tujuh lima dan nilai tersebut bukan hasil pembulatan) dari skala 4;

11. Usia berdasarkan tanggal lahir yang tercantum dalam ijazah pada 1 September 2017: 11.1. Minimal 18 tahun dan maksimal 30 Tahun 0 Bulan 0 Hari untuk Magister (S2);

11.2. Minimal 18 tahun dan maksimal 28 Tahun 0 Bulan 0 Hari untuk Sarjana (S1); dan

11.3. Minimal 18 tahun dan maksimal 23 Tahun 0 Bulan 0 Hari untuk Diploma Umum (DIII).

V. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Informasi mengenai lowongan penerimaan CPNS dimulai tanggal 5 s.d. 19 September 2017.

2. Pendaftaran dilaksanakan secara online melalui laman: http://sscn.bkn.go.id/ mulai tanggal 11

September 2017 s.d. tanggal 25 September 2017 dengan menggunakan Nomor Induk Kepegawaian (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) I NIK pada Kartu Keluarga (KK) dan Nomor KK / NIK Kepala Keluarga.

3. Setelah nnemperoleh notifikasi untuk melakukan aktivasi melalui email dari portal nasional, pelamar harus segera melakukan aktivasi dan melakukan pendaftaran online di website:

httio://rekrutmen.kemenkeu.go.id minimal 24 jam setelah aktivasi dilakukan pada periode 11 September 2017 s.d. 25 September 2017.

4. Pada saat pendaftaran secara online, pelamar harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran online serta mengunggah (upload) soft file berkas berjenis PDF File, dengan ukuran masing-masing maksimal 300 kB (kilobyte), sebagai berikut:

4.1. Soft File hasil scan ljazah;

4.2. Soft File hasil scan Transkrip Nilai;

4.3. Soft File hasil scan ijazah SD, SMP/SLTP, dan SMU/SLTA atau Surat Akta Kelahiran pelamar, Fotokopi KTP ayah kandung, dan surat keterangan hubungan keluarga dari kelurahan/kepala desa, khusus untuk pelamar Putra/Putri Papua dan Papua Barat;



5. Pada saat Pengambilan Tanda Peserta Ujian (TPU), peserta wajib membawa:

5.1. Asli Ijazah (bukan Fotokopi atau Legalisir Ijazah);

5.2. Ash Transkrip Nilai (bukan Fotokopi atau Legalisir Transkrip Nilai);

5.3. Asli Ijazah SD, SMP/SLTP, dan SMU/SLTA (bukan Fotokopi atau Legalisir) atau Asli Surat Keterangan Keturunan Papua dari Kelurahan (bukan Fotokopi atau Legalisir) khusus untuk pelamar Putra/Putri Papua dan Papua Barat

Dalam hal peserta tidak membawa salah satu dari berkas tersebut diatas, maka peserta tidak berhak untuk mendapatkan TPU.

6. Pelamar yang telah melakukan pendaftaran secara online agar mengunduh (download) dan mencetak Tanda Bukti Pendaftaran pada laman http://rekrutmen.kemenkeu.go.id.

VI. SELEKSI DAN PELAKSANAAN TES

1. Tahapan Seleksi jenjang Magister (S2) dan Sarjana (S1)

a. Seleksi Administrasi;

b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan Computer Assisted Test (CAT);

c. Psikotes Online;

d. Tes Kesehatan dan Wawancara, dengan bobot:

1) Tes Kesehatan (30%);

2) Wawancara (70%);

e. Tes Kesehatan dan Kebugaran, serta Wawancara, dengan bobot:

1) Tes Kesehatan dan Kebugaran (30%);

2) Wawancara (70%); Khusus bagi pelamar pada jabatan:

a) Analis Data Ekonomi Makro;

b) Analis Humas dan Protokol;

c) Analis Intelijen;

d) Analis Kebijakan Ekonomi Makro;

e) Analis Kebijakan Cukai;

f) Analis Kebijakan Fasilitas Kepabeanan;

g) Analis Kebijakan Intelijen;

h) Analis Kerjasama Bilateral Dan Regional;

i) Analis Kebijakan Klasifikasi Barang;

j) Analis Perencanaan;

k) Analis Sistem lnformasi; I) Peneliti Laboratorium; dan

m) Penyidik.

2. Tahapan Seleksi jenjang Diploma (DIII).

a. Seleksi Administrasi;

b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan Computer Assisted Test (CAT);

c. Psikotes Online;

d. Tes Kesehatan, dengan bobot (100%)

e. Tes Kesehatan dan Kebugaran, dengan bobot:

1) Tes Kesehatan (40%);

2) Tes Kebugaran (60%);

Khusus bagi pelamar pada Jabatan:

a) Peneliti Laboratorium;

b) Pengelola Media Center dan Kemitraan Media;

c) Pengelola Teknologi Informasi; dan

d) Pengelola Terjemahan dan Kerjasama.



3. Lokasi pelaksanaan Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan

TA 2017, untuk semua jurusan akan diselenggarakan di 6 (enam) kota, sebagai berikut:

a. Medan;

b. Jakarta;

c. Yogyakarta;

d. Balikpapan;

e. Makassar; dan

f. Jayapura.

4. Pelamar dapat melihat pengumuman pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi pada tanggal 3 Oktober 2017 melalui portal Kementerian Keuangan http://rekrutmen.kemenkeu.go.id.

5. Informasi lebih lanjut mengenai Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil ini dapat dilihat melalui portal Kementerian Keuangan www.kemenkeu.go.id atau http://rekrutmen.kemenkeu.ao.id.

VII. SISTEM KELULUSAN

1. Kelulusan Seleksi Administrasi didasarkan pada hasil verifikasi dokumen yang diunggah (upload) dan dokumen asli dibandingkan dengan persyaratan pendaftaran.

2. Kelulusan SKD didasarkan pada nilai passing grade yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta secara peringkat tidak melebihi 3 (tiga) kali alokasi formasi yang dibutuhkan pada jabatan yang tersedia.

3. Kelulusan Psikotes Online menggunakan sistem gugur dengan bobot penilaian hasil SKD 40% dan hasil Psikotes 60%, serta secara peringkat tidak melebihi 2 (dua) kali alokasi formasi yang dibutuhkan pada jabatan yang tersedia.

4. Kelulusan Akhir pada jenjang Magister (52) dan Sarjana (S1) ditentukan berdasarkan hasil integrasi SKD dan Tes Kesehatan dan Kebugaran (untuk Jabatan pada pain e angka 1 romawi VI) serta Wawancara, dengan bobot penilaian hasil SKD 40% dan hasil Tes Kesehatan, Kebugaran (untuk Jabatan pada pain e angka 1 romawi VI), dan Wawancara 60%.

5. Kelulusan Akhir pada jenjang Diploma (DIII) ditentukan berdasarkan hasil integrasi SKD dan Tes Kesehatan dan Kebugaran (untuk Jabatan pada pain e angka 2 romawi VI), dengan bobot penilaian hasil SKD 40% dan hasil Tes Kesehatan dan Kebugaran (untuk Jabatan pada pain e angka 2 romawi VI) 60%.

VIII. LAIN — LAIN

Dalam proses pendaftaran Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2017 berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Terhadap peserta yang tidak hadir daniatau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan maka dinyatakan gugur.

2. Bagi mereka yang pernah mengajukan Iamaran ke Kementerian Keuangan sepanjang memenuhi

syarat dalam pengumuman ini, wajib mengajukan lamaran kembali sesuai prosedur yang diatur sebagaimana tercantum pada angka V.

3. Dalam rangka Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil ini tidak ada bimbingan tes atau persiapan pendahuluan dan tidak diadakan surat menyurat.

4. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya.

5. Pengumuman setiap tahapan tes ditayangkan secara online dan dapat dilihat pada portal Kementerian Keuangan www.kemenkeu.go.id atau http://rekrutmen.kemenkeu.ao.id.

6. Kelulusan pelamar pada setiap tahapan tes ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar. Apabila ada pihak/oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan dapat diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan dengan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut adalah penipuan dan agar dilaporkan melalui website www.wise.kemenkeu.go.id. Panitia tidak bertanggung jawab atas perbuatan pihak/oknum tersebut.

7. Apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar, dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan tes maupun setelah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau memberhentikan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu.

8. Keputusan Panitia dalam hal kelulusan pendaftar/pelamar pada setiap tahap tes bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

9. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi CPNS Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2017 dapat menghubungi Ca// Center dan media sosial resmi Kementerian Keuangan sebagai berikut:

- Telephone : (021) 3506055 pada hari Senin s.d. Jum'at pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB

- SMS / WA : 085772292017 (hanya melayani SMS dan WhatsApp Chat)

- Facebook/Twitter : @KemenkeuRl. (*)