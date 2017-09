Ditanya Soal Pernikahannya dengan Laudya Cynthia Bella, Ini Sikap Engku Emran

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pernikahan Laudya Cynthia Bella dan Engku Emran tinggal menghitung hari.

Artis yang akrab disapa Bella itu akan melepas masa lajangnya pada pertengahan September 2017.

Namun hingga kini, tanggal pernikahannya dengan Engku Emran masih menjadi teka-teki hingga yang teranyar disebut keduanya akan menikah pada 16 September mendatang.

Setelah Laudya Cynthia Bella sempat buka suara, beda halnya dengan calon suami tercintanya.

Engku Emran sampai saat ini masih bungkam tentang pernikahannya dengan Bella.

Hal tersebut tampak dalam video yang didapat Mstar Online, baru-baru ini.

Dalam video tersebut, Engku Emran hanya terdiam saat ditanya tentang kisah cintanya dengan Bella.

Bahkan Engku Emran terlihat sibuk membawa sepedanya kemudian memasukkannya sendiri ke bagian belakang mobilnya.

Ia yang mengenakan kemeja putih dan dasi merah hanya menggeleng-gelengkan kepalanya saat terus dibrondong pertanyaan soal Laudya Cynthia Bella.

Emran kemudian tersenyum ramah dan tertawa kecil sambil memainkan telepon genggamnya.

"Thank you, thank you," ujar Engku Emran melambaikan tangannya sambil berlalu masuk menuju mobilnya.

Sahabat-sahabat terdekat keduanya pun seperti Shireen Sungkar dan Whulandary Herman juga menutup mulut rapat-rapat tentang tanggal pernikahan Bella.

"Aku menghargai Bella, Bella kan temen baiku. Aku nggak akan ngomong. Nanti dia ngambek tujuh hari kalau aku ngomong," tutur Whulandary Herman.