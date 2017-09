Pesona Wisata Taman Nasional Way Kambas: Serunya Bisa Ikut Memandikan Gajah

Gajah di Taman Nasional Way Kambas

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bicara tentang keindahan dan pesona wisata di Indonesia, tampaknya tak akan sempurna jika belum menyapa keelokan Taman Nasional Way Kambas, di Lampung.

Way Kambas merupakan suaka alam dataran rendah dengan luas kurang lebih 126.000 hektar.

Destinasi wisata TNWK ini terdiri dari dua yakni Pusat Konservasi Gajah dan Camp Jagawana Resort Way Kanan. Kali ini kita akan menengok pusat konservasi gajah nomor satu di dunia.

Setiap tahunnya, ratusan ribu wisatawan asing memadati Taman Nasional Way Kambas. Hal ini dikarenakan daya tarik TNWK mampu mempesona siapapun yang datang ke tempat ini.

Kaitannya dengan pusat konservasi gajah, area ini kerap digunakan oleh para pengunjung untuk bisa lebih mengenal kehidupan gajah. Di sini pengunjung dapat menyaksikan puluhan gajah-gajah yang sedang melakukan berbagai atraksi.

Kegiatan wisata yang dapat dilakukan diantaranya adalah safari gajah, dan tentunya berburu spot-spot indah yang telah disuguhkan di tempat ini. Tak hanya gajah, di taman nasional Way Kambas, wisatawan juga akan disuguhi berbagai pemandangan elok dari satwa liar yang masih terjaga habitatnya.

Untuk anda yang berkunjung ke lampung perjalanan ke Way Kambas dari Bandar Lampung membutuhkan waktu Kurang lebih 3 jam dan untuk akses sekarang kita sangat mudah karena sudah ada alat transportasi Damri mulai dari bandara menuju ke Way Kambas atau dari Bandar Lampung ke Way Kambas yaitu tarifnya cukup Rp25.000 sekali jalan.

Salah satu Spot yang menarik di Way Kambas adalah danaunya setiap sore mulai jam 02.00 Hingga jam 04.00 kita bisa memandikan gajah.