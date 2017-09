Terungkap, Ini Tanggal Pernikahan Laudya Cynthia Bella dan Engku Emran

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Laudya Cynthia Bella tinggal menghitung hari lagi akan menikah dengan pujaan hatinya, Engku Emran.

Hingga kini tanggal pernikahan pasti artis yang akrab disapa Bella itu masih menjadi misteri.

Yang teranyar, Bella dikabarkan akan menikah akhir pekan ini pada 8 September 2017 di Kuala Lumpur, Malaysia.

Namun keterangan berbeda justru diungkap oleh makeup artis Andy Chun yang juga diketahui teman dekat Laudya Cynthia Bella.

Lewat fitur story akun Instagramnya, Andy Chun menuliskan jika personel Bukan Bintang Biasa itu akan menikah minggu depan.

Pria berkacamata tersebut mengunggah foto kebersamaannya dengan Bella.

"Kesayanganku..minggu depan akan jadi Mrs E. Sampe ketemu minggu depan ya, can't wait for the big day," begitu tulis Andy Chun di akun Instagram @andychunmakeup.

Bukan cuma itu, secara terang-terangan pula, Andy Chun mengungkapkan tanggal pernikahan sebenarnya Laudya Cynthia Bella.

Diunggahan sang makeup artist tersebut tercantum kalau Bella akan menikah dengan Engku Emran pada 16 September mendatang.

"Jaga kesehatan Mrs E to be, 16 Sept 2017 can't wait," tulis Andy Chun lagi.

Memang sejak awal rencana pernikahan Laudya Cynthia Bella dan Engku Emran terbongkar, media Malaysia menyebut pasangan ini akan melangsungkan akad nikah pada pertengahan September tahun ini.

Bella sendiri diketahui sudah menggelar pengajian dan mendapat kejutan pesta bridal shower dari sahabat-sahabatnya yang biasa dilakukan jelang menikah.

Well, kita tunggu saja. (*)