Engku Emran Nikahi Laudya Cynthia Bella, Mantan Istri Unggah Foto Ini

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Mantan istri Engku Emran, Erra Fazira mengungkapkan turut berbahagia atas pernikahan Emran dengan artis peran Laudya Cynthia Bella.

Laudya Cynthia Bella ((DOK.PRIBADI/INSTAGRAM))

Hal itu diungkapkan oleh Erra melalui akun instagram miliknya, @errafazira pada Jumat (8/9/2017). Ia pun berharap agar pernikahan keduanya bisa terus harmonis hingga akhir usia.

Sementara untuk putrinya, Engku Aleesya, Erra juga menuliskan pesan.

“Anakanda ku, kini bertambah ahli keluarga Aleesya, maka bertambahlah hendaknya kasih sayang dan perhatian buat mu sayang.. Moga menjadi anak yg solehah dan punya jati diri yang disenangi dan dsayangi sentiasa. Mom will always support and pray for your happiness dunia dan akhirat. Love you so much my love!!!,” tulisnya lagi.

Emran dan Erra menikah pada 25 Oktober 2007. Setelah berjalan selama tujuh tahun, keduanya resmi bercerai pada 18 Februari 2014 silam.