Jelang Persalinan Acha Septriasa Ubah Warna Rambutnya Jadi Begini

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Usia kandungan Acha Septriasa kini sudah memasuki delapan bulan.

Jelang persalinannya, Acha pun terlihat sudah begitu siap dan tampak santai melakukan aktivitasnya seperti biasa.

Ia pun telah melakukan berbagai persiapan jelang melahirkan anak pertamanya, termasuk mempersiapkan penampilannya bertemu sang buah hati.

Acha Septriasa pun tampak mengubah warna rambutnya dengan warna lebih terang dari sebelumnya.

Hal itu diperlihatkan Acha melalui akun Instagram pribadinya, baru-baru ini, dengan keterangan foto, "Ash ash Baby."

Acha Septriasa sempat mendapat pertanyaan dari followersnya apakah boleh mengecat rambut saat sedang hamil.

Acha Septriasa mengubah warna rambutnya jelang melahirkan anak pertamanya. ()

Pasalnya ibu hamil selama ini diketahui tak boleh mewarnai rambut lantaran pewarna rambut dianggap tak aman bagi janin.

Meskipun sejauh ini belum ada bukti yang menunjukkan bahan-bahan kimia dalam perwarna rambut berbahaya bagi janin.

Acha Septriasa pun dengan santai menjawab jika dokternya di Australia mengizinkannya untuk mewarnai rambutnya.

"Hahhah klo kata dokter sini as long as ure above 33 weeks is fine @24novitastefer01," tulis Acha.

Sementara itu, Acha Septriasa sendiri diprediksi akan melahirkan bayi perempuan. (*)