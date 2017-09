Laudya Cynthia Bella Dinikahi Pria Malaysia, Akun Sang Mantan Dibanjiri Komentar

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Hari ini (8/9/2017) Laudya Cynthia Bella atau yang akrab disapa Bella akan melepas masa lajangnya.

Pemilik toko kue kekinian 'Bandung Makuta' ini akan dinikahi oleh Engku Emran.

Engku Emran merupakan pria berasal Malaysia dan berdomisili di Kuala Lumpur.

Sebelum bersama dengan Engku Emran, Bella pernah menjalin hubungan asmara dengan aktor tampan Chicco Jerikho.

Chicco dan Bella telah berpacaran selama 5 tahun tetapi kandas juga.

Setelah berpisah dengan Chicco Jericko, Bella dilamar oleh Afif Kalla, keponakan dari Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla.

Tetapi akhirnya hubungan mereka berdua kandas tanpa diketahui sebabnya.

Dilansir Grid.ID dari akun Instagram pribadi Chicco Jericko @chicco.jerikho hari ini (8/9/2017) memosting potret dirinya.

Dengan rambut gondrong, Chicco Jericko terlihat macho.

Chicco Jerikho unggah foto terbaru di Instagram ()

"Expose yourself to your deepest fear; after that, fear has no power, and the fear of freedom shrinks and vanishes.