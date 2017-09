UKM Fotografi Zoom Unila Pamerkan Foto Suku Baduy

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) fotografi Zoom Universitas Lampung (Unila) menggelar pameran fotografi hunting besar Zoom goes to Baduy.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) fotografi Zoom Universitas Lampung (Unila) menggelar pameran fotografi hunting besar Zoom goes to Baduy.

Mengambil tema "EXPOSING THE ETHNIC OF BADUY FOR WONDERFUL INDONESIA", yang digelar di Food court lantai 1, Mall Boemi Kedaton ( MBK), Kedaton.

Robi Marisa Putra selaku ketua pelaksana dalam rilis yang diterima Tribun Lampung, Jumat (8/9) mengatakan acara pameran ini berlangsung dari Jumat 8-10 September dengan hari pertama di MBK.

"Jadi rangkaian acaranya selama tiga hari, terdiri dari hari pertama pembukaan di MBK lalu dihari kedua workshop fotografi yang di isi oleh Om Don Hasman di Warung Nongkrong pada hari Sabtu (9/9) pukul 15.30 WIB," katanya

Ada 69 karya foto yang dipamerkan,dan proses memotret membutuhkan waktu enam bulan.

Ditambahkan oleh Rifki Azhari yang merupakan Ketua Umum UKM fotografi Zoom Unila mengatakan kalau kegiatan ini merupakan program kerja tahunan.

Adapun foto yang dipamerkan merupakan karya dari pengurus dan anggota Zoom Unila.

"Alasan kami melakukan pameran foto Suku Baduy di Provinsi Banten ini tak lain mereka memiliki tradisi yang kuat terkait hubungan masyarakatnya dengan alam," katanya

Tak lain mereka yang enggan menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari hari. Tradisi yang memberikan nilai positif bagi kelestarian lingkungan.(*/byu)