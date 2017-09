Anak Tiri Laudya Cynthia Bella Jadi Sorotan Netizen, Wajahnya Disebut Mirip Artis Cantik Ini

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pernikahan Laudya Cynthia Bella dan seorang duda asal Malaysia, Engku Emran, menyita perhatian publik.

Seperti diketahui, sebelum dengan Laudya Cynthia Bella, Engku Emran sempat membina rumah tangga dengan artis cantik Malaysia, Erra Fazira.

Dari pernikahan keduanya, mereka memiliki seorang anak perempuan bernama Engku Aleesya.

Tak dipungkiri, anak tiri Laudya Cynthia Bella tak luput dari sorotan netizen.

Banyak dari netizen tersebut mengagumi kecantikan putri Engku Emran itu.

Malah, ada sejumlah netizen yang membandingkan kecantikan Aleesya dengan aktris Indonesia, Chelsea Elizabeth Islan.

Komentar tersebut dilontarkan netizen di salah satu postingan di akun jejaring sosial Instagram milik Engku Emran, @iamkumbre.

"Nothing scares me more," tulis akun @iamkumbre.

Dalam foto itu, terlihat sosok Aleesya tengah selfie dengan ayahnya di eskalator.

Di kolom komentar, para netizen mengucapkan selamat atas pernikahan Engku Emran dengan Laudya Cynthia Bella.