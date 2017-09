Jadwal Lengkap Siaran Sepakbola Pekan Ini

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Akhir pekan ini, para pecinta sepak bola dunia kembali mendapat suguhan siaran langsung sejumlah kompetisi top di dunia, setelah jeda dua pekan lantaran ada pertandingan internasional.

Liga Inggris kembali bergulir. Bigmatch langsung tersaji di Anfield ketika Liverpool menjamu Manchester City pada Sabtu, 9 September 2017.

Dari Spanyol, ada duel sesama tim kota Catalan. Barcelona akan menjamu rival sekotanya, Espanyol, dalam duel pada Sabtu waktu setempat atau Minggu dini hari WIB. Derbi Catalan ini disiarkan secara langsung oleh televisi lokal, SCTV, pada pukul 01.45 WIB.

Berikut jadwal siaran langsung sepak bola akhir pekan ini, 9-12 September 2017:

Sabtu, 9 September 2017

Liga 1

Persib Bandung vs Semen Padang, TV Onepukul 18.30 WIB

Premier League

Liverpool vs Manchester City, BeIn Sport 1pukul 18.30 WIB

Leicester City vs Chelsea, BeIn Sport 1pukul 21.00 WIB

Arsenal vs Bournemouth, BeIn Sport 2pukul 21.00 WIB

Everton vs Tottenham Hotspur, BeIn Sport 3 pukul 21.00 WIB

Stoke City vs Manchester United, RCTI/BeIn Sport 1 pukul 23.30 WIB

La Liga

Sevilla vs Eibar, BeIn Sport 2 pukul 23.30 WIB

Bundesliga

Mainz vs Bayer Leverkusen, Fox Sports 2pukul 20.30 WIB

Freiburg vs Borussia Dortmund, Fox Sports 3 pukul 20.30 WIB

Hoffenheim vs Bayern Muenchen, Fox Sports 3 pukul 23.30 WIB

Minggu, 10 September 2017

Liga 1

Barito Putera vs Sriwijaya FC, TV One pukul 15.00 WIB

Madura United vs Arema FC, TV One pukul 18.30 WIB

Premier League

Burnley vs Crystal Palace, BeIn Sport 1pukul 19.30 WIB

Swansea City vs Newcastle United, BeIn Sport 1 pukul 22.00 WIB

La Liga

Barcelona vs Espanyol, SCTV/Bein Sport 2pukul 01.45 WIB

Deportivo La Coruna vs Real Sociedad, BeIn Sport 2 pukul 17.00 WIB

Athletic Bilbao vs Girona, BeIn Sport 2pukul 21.15 WIB

Celta de Vigo vs Deportivo Alaves, BeIn Sport 2 pukul 23.30 WIB

Bundesliga

Hertha Berlin vs Werder Bremen, Fox Sports 3 pukul 20.30 WIB

Schalke vs Stuttgart, Fox Sports 3 pukul 23.00 WIB

Ligue 1

Caen vs Dijon, BeIn Sport 3 pukul 01.00 WIB

Saint-Etienne vs Angers, BeIn Sport 3 pukul 20.00 WIB

Olympique Lyon vs Guingamp, BeIn Sport 3pukul 22.00 WIB

Eredivisie

Ajax Amsterdam vs PEC Zwolle, Fox Sports 2 pukul 01.45 WIB

Heerenveen vs PSV Eindhoven, Fox Sports 3 pukul 17.30 WIB

MLS

Chicago Fire vs New York Red Bulls, BeIn Sport 3 pukul 03.00 WIB

Toronto FC vs San Jose Earthquake, BeIn Sport 1 pukul 04.00 WIB

New York City vs Portland Timbers, BeIn Sport 2 pukul 04.30 WIB

DC United vs Orlando City, BeIn Sport 1pukul 06.00 WIB

Minnesota United vs Philadephia Union, BeIn Sport 3 pukul 07.00 WIB

Houston Dynamo vs Colorado Rapids, BeIn Sport 2 pukul 07.30 WIB

Vancouver Whitecaps vs Real Salt Lake, BeIn Sport 3 pukul 09.00 WIB

Senin, 11 September 2017

Liga 1

Borneo FC vs Bali United, TV One pukul 18.30 WIB

La Liga

Villarreal vs Real Betis, BeIn Sport 2 pukul 01.45 WIB

Ligue 1

Olympique Marseille vs Stade Rennais, BeIn Sport 3 pukul 02.00 WIB

MLS

Columbus Crew vs Sporting Kansas City, BeIn Sport 3 pukul 00.00 WIB

Atlanta United vs FC Dallas, BeIn Sport 1pukul 02.30 WIB

Seattle Sounders vs LA Galaxy, BeIn Sport 3 pukul 08.00 WIB

Liga Argentina

River Plate vs Banfield, BeIn Sport 3 pukul 04.05 WIB

Lanus vs Boca Juniors, BeIn Sport 3 pukul 06.05 WIB

Selasa, 12 September 2017

Liga 2

Persika Karawang vs Cilegon United, TV One pukul 15.00 WIB

Persis Solo vs PSIR Rembang, TV Onepukul 18.30 WIB

Premier League

West Ham United vs Huddesfield Town,BeIn Sport 1 pukul 02.00 WIB

La Liga

Malaga vs Las Palmas, BeIn Sport 2 pukul 02.00 WIB



Piala AFC

Ceres-Negros vs Istiklol, Fox Sports 1pukul 18.30 WIB

Al-Wahda vs Al-Quwa Al-Jawiya, Fox Sports 3 pukul 19.30 WIB.