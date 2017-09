Laudya Cynthia Bella Unggah Pose di Atas Ranjang pada Malam Pertama

Laporan Wartawan Grid.ID, Winda Lola Pramuditta

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, MALAYSIA – Aktris peran Laudya Cynthia Bella Jumat (8/9/2017) resmi menjadi istri seorang pengusaha asal Malaysia, Engku Emran.

Kini, pemeran film Surga Yang Tak Dirindukan itu pun memasuki babak baru dalam hidupnya sebagai seorang istri dan juga ibu sambung bagi putri semata wayang Emran dari pernikahan sebelumnya, Engku Aleesya.

Kedekatan Bella dengan putri Engku Emran, Engku Aleesya memang sudah banyak dibicarakan.

Gambaran itupun nampak lagi di malam pertama pernikahannya.

Terlihat dari unggahan instastory dari instagram resmi @laudyacynthiabella pada Sabtu (9/9/2017) dini hari.

Bella dan Engku Aleesya berbaring di atas ranjang sambil memegang simbol hati.

Laudya Cynthia Bella dan Engku Aleesya ()

Tertulis di sana "send love for the wishes to all of you". Yang maksudnya kirim cinta atas doanya untuk kalian semua.

Semenjak kabar bahagianya tersebar, berbagai laman sosial medianya memang selalu dibanjiri doa dari para sahabat bahkan warganet. (Grid.ID/Nurul Nareswari)