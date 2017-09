(VIDEO) Shimmery Stickers, Make Up Ini Cocok Bagi yang Ingin Tampil Beda

Laporan Reporter Tribun Lampung Jelita Kinanti

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Di tahun 2017 ini ada satu jenis make up unik yang sayang jika tidak dicoba anak muda, yaitu shimmery stickers. Ini merupakan make up shimmer yang diberi sentuhan stiker. Make up ini cocok dipakai anak muda yang ingin tampil beda.

Salah satu anak muda di Lampung yang sudah mencoba make up ini adalah Annove Kurnia Arofi. Setelah mencobanya, Muli 2 Kota Bandar Lampung Tahun 2017 ini mengatakan make up ini merupakan make up yang patut dicoba oleh anak muda dan beauty blogger yang suka coba-coba berbagai make up.

Sebab, make up ini bisa menonjolkan keceriaan serta membuat cewek-cewek makin girly. Selain itu make up ini jadi terkesan lucu karena ada stiker yang menempel di wajah. Stiker inilah yang membuat make up ini menjadi tren make up dikalangan anak muda.

"Mengenai pakaian yang cocok untuk make up ini, kalau menurut aku pakaian ala jepang yang dipakai saat ada acara budaya jepang atau festival jepang dan pakaian ala korea. Tapi kalau mau pakai make up ini untuk keseharian atau acara formal sebaiknya jangan karena kurang cocok," kata dia.