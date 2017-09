AHM Sabet Dua Penghargaan di Ajang AMS 2017

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - PT Astra Honda Motor (AHM) meraih 2 penghargaan bergengsi yaitu Japan Champion Indonesia Investment Award 2017 dan The Most Powerful Automaker Brand in Indonesia pada acara tahunan The 3rd ASEAN Marketing Summit (AMS) 2017.

Dua penghargaan tersebut diterima langsung oleh dua Direktur Marketing AHM Thomas Wijaya dan Shigeto Kimura di Hotel Raffles Jakarta pada Kamis (07/09).

AHM menjadi satu-satunya perusahaan di industri otomotif roda dua yang berhasil meraih penghargaan Japan Champion Indonesia Investment Award 2017. Penghargaan ini diberikan berdasarkan beberapa parameter penilaian seperti investasi yang ditanamkan di Indonesia, karyawan, jumlah ekspor, aktivitas kepedulian sosial dalam Corporate Social Responsibility, dan komposisi manajemen.

Thomas Wijaya mengatakan, penghargaan ini adalah salah satu hasil dari komitmen AHM yang senantiasa

berusaha memberikan yang terbaik dalam menjalankan bisnis, sesuai dengan nilai-nilai One Heart.

"Terima kasih atas penghargaan ini. Dalam menjalankan bisnis, kami PT Astra Honda Motor senantiasa berupaya untuk fokus pada perkembangan kebutuhan konsumen. Kami pun bergandengan erat dengan stakeholder untuk bersama-sama menyuguhkan produk dan layanan terbaik agar dapat menemani konsumen mencapai mimpi," jelasnya.



Untuk diketahui, penilaian seleksi ini dimulai sejak Juli hingga Agustus 2017 dan melibatkan panel juri dari pemerintah seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perdagangan, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal serta MarkPlus, Inc. (ana/*)