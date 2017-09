Lembaga Bahasa & Pendidikan Profesional (LBPP) LIA Lampung menggelar English Competition 2017 dengan tema The Wonders Of Indonesia

Laporan Wartawan Tribun Lampung Hanif Mustafa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Lembaga Bahasa & Pendidikan Profesional (LBPP) LIA Lampung menggelar English Competition 2017 dengan tema The Wonders Of Indonesia di Jl RA.Kartini No.40 Tanjung Karang Pusat, Minggu (10/9/2017).

Menurut ketua pelaksana acara, Reni Oktara, English Competition ini merupakan salah satu bentuk kegiatan tahunan yang digelar serentak di seluruh Indonesia untuk memperingati HUT ke-58 LIA.

"Salah satunya di LBPP LIA Lampung, yang mana bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan minta pelajar dalam belajar bahasa Inggris dengan melalui berbagai macam perlombaan," jelas Ria.

Adapun perlombaan di antaranya Coloring dengan peserta 20, Speeling Bee ada 103 peserta, Show and Tell 27 peserta, Storytelling terdapat 28 peserta, Presenting Ideas 28 peserta, dan Battle oh The Brain ada 12 peserta.

"Selanjutnya ada Speech dengan 25 peserta, News Casting 33 peserta, Pechakucha 10 peserta, terakhir scrabble ada 60 peserta, maka total peserta total ada 346 pelajar baik dari SD, SMP dan SMA se Provinsi Lampung," tutupnya.

Sementara itu, Kepala Cabang LBPP LIA Kartini Lampung Anta Kamal menegaskan kompetisi ini sebuah rangkaian yang tidak hanya di Lampung saja. Tentu pemenang dari perlombaan ini akan diberangkatkan ke tingkat nasional di Semarang.

"Tingkat nasional ini digelar oleh LIA pusat Jakarta, dan yang akan diperlombakan secara nasional di antaranya Pechakucha, Storytelling dan Show and Tell," sebut Anta dalam sambutannya.

Dilain pihak Rodihandayani Samsun Kasi Pesarta didik dan Penguatan Karakter yang datang untu mewakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung yang berhalangan hadir, mengungkapkan kegiatan English Competion 2017 ini sungguh luar biasa.

"Ini merupakan rangkaian peringatan ke 58, sungguh luar biasa dengan umur setua itu, dan luar biasanya di Lampung sudah berdiri sejak tahun 1991, semoga LIA Lampung lebih sukses lagi, dan saya apresiasi sebab peserta lomba banyaj sekali hingga 346 pelajar," ucapnya dalam sambutan.

Rodihandayani pun memberi selamat kepad LIA yang tengah berulangtahun dan semoga lancar untuk memberi pelayanan siswa yang berkarakter dalam meningkatkan kualitas anak-anak didik khususnya di Lampung.

"Perlu diketahui salah satu tujuan pendidikan nasional yakni meningkatan potensi anak didik yang berakhlak mulia. Caranya seperti apa, yakni melalui pembinaan anak didik," lanjutnya.

Menurut Rodihandayani dengan berorientasi pendidikan karakter nantinya bukan saja keilmuan yang terbangun, tetapi juga akhlak.

"Mencermati hal tersebut karakter peserta didik harus dilakukan secara menyeluruh, agar mendapati olah fikir peserta yang bersifat jujur, interpersonal, dengan aspek tanggung jawab dan oleh rasa yang diwujudkan kepedulian dan gotong royong, dan keberhasilan LIA dalam mencetak peserta didik yang berkarakter juga berhubungan dengan setiap stakeholder," pungkasnya