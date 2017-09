Kerap Manohara Tanpa Jadwal yang Khusus

Laporan Reporter Tribun Lampung Heru Prasetyo

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Beragam varian mobil yang dihadirkan pabrikan Honda berdampak pada munculnya sejumlah komunitas di Indonesia. Kemunculan tersebut pada dasarnya disebabkan atas dasar kesamaan mobil, keinginan untuk bersilturahmi, berbagi pengetahuan dan memperluas jaringan

Seperti yang dilakukan oleh para anggota dari Accord Sv4 Indonesia Lampung. Berafiliasi dengan Accord Sv4 Indonesia, komunitas ini bisa dikatakan merupakan salah satu komunitas yang memiliki nama di dunia otomotif Lampung. Kendati usianya baru memasuki tahun ketiga di 2017 ini, soal prestasi soliditas anggota tidak perlu diragukan.

Anggota Accord Sv4 Indonesia Lampung Yanuar mengatakan, jika bicara jumlah anggota komunitas ini tidak sebanyak yang lain. Namun untuk pengalaman kejuaraan, hobi modifikasi, dan turing rerata anggota Accord Sv4 Lampung cukup merasakan asam garam dunia otomotif.

"Usia kami memang masih muda dengan jumlah anggota yang tidak terlalu banyak, tapi anggota cukup solid untuk merajut kebersamaan," jelas Om Yanuar, Senin (11/9) sore.

Apa yang ditegaskan Om Yanuar cukup beralasan, pasalnya, komunitas ini adalah wadahnya para pehobi dan pemilik mobil legendaries milik Jepang yaitu Honda Accord Sv4. Sebuah kendaraan sarat nama dan prestisius di kalangan hobbies dan modifikator yang dikenal dengan nama beken Cielo, merujuk kode Sv4 yang disematkan.

Maka tidak heran, Om Yanuar melanjutkan penjelasan, bila gelar Best Look dan King of Nomine untuk kategori Engine sukses diraih pada perhelatan kontes modifikasi terbesar di Indonesia 2016 silam. Sebab Accord Sv4 memiliki DNA apik yang sulit ditolak bagi modifikator dan pecinta otomotif.

"Kalau bawa Accord itu gimana lah rasanya. Bangga, keren," jelas Om Yanuar. "Apalagi kalau sudah kopi darat, kumpul dan turun di event," terang dia seraya mengatakan bahwa Honda Accord Sv4 Lampung akan kembali turun dalam ajang modifikasi HIN 2017.

Sementara untuk gelaran kumpul bareng, Om Ricky menambahkan komunitas ini tidak memiliki jadwal khusus. Jika diinginkan kumpul, maka kopi darat akan segera ditentukan melalui jalur pesan instan WhatsApp. Kopi darat itu bias dilakukan dua pecan sekali, sepekan sekali, bahkan ada yang tiap hari kumpul.

"Kita nyebutnya Manohara. Makan, nongkrong, haha hahi bareng gitulah. Silaturahmi biasa, atau bahas proyek (modifikasi) mobil yang lagi jalan," jelas Ricky. Sesekali mereka pun bergabung dengan Forum Otomotif Lampung yang menjembatani antar komunitas mobil di Lampung.

Beda cerita dengan agenda turing. Om Yanuar menegaskan bahwa kegiatan tersebut biasanya dilakukan tidak hanya seputaran Lampung saja. Anggota Accord Sv4 Lampung juga kerap turing antar kota, pulau dan negara. Kegiatan ini umumnya diadakan saban satu bulan dan tiga bulan sekali.

"Apalagi kalau ada chapter lain yang anniversary. Kita pasti bakal datang, satu atau dua unit berangkat, karena inilah kebersamaan. Walau beda provinsi kita satu bersaudara karena Accord Sv4," jelas dia. "Kalau turing Lampung mah, biasanya malah dadakan, kapan bisa ya jalan aja," lanjut dia.