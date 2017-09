Jadwal Liga Champions- Siaran Langsung Rabu dan Kamis Dinihari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Mulai tengah pekan ini, Liga Champions mulai bergulir. Matchday pertama kompetisi paling elite antarklub Eropa ini akan mempertemukan Barcelona versus Juventus yang tergabung di Grup D.

Duel yang menjadi ulangan final Liga Champions 2015 ini akan disiarkan secara langsung oleh televisi lokal, SCTV, pada Rabu dini hari pukul 01.45 WIB.

Rekor pertemuan kedua tim ini berimbang. Dari total 13 pertemuan, Barca meraih lima kemenangan dan lima lainnya milik Juventus.

Itu artinya, raksasa Liga Spanyol dan Italia ini pernah bermain imbang sebanyak tiga kali.

Partai lainnya dalam ajang Liga Champions yang juga akan disiarkan oleh SCTV adalah Real Madrid versus APOEL Nicosia.

Duel di Grup H antara sang juara bertahan melawan wakil Siprus ini akan terjadi pada Kamis (14/9) dini hari WIB pukul 01.45 WIB.

Real Madrid, yang menjuarai Liga Champions dua edisi terakhir, menjadi favorit karena dari dua pertemuan mereka selalu menang.

Berikut jadwal Liga Champions pekan ini:

Rabu

Barcelona vs Juventus, BeIn Sport 1/SCTV pukul 01.45 WIB

Roma vs Atletico Madrid, BeIn Sport 2 pukul 01.45 WIB

Manchester United vs Basel, BeIn Sport 3 pukul 01.45 WIB

Kamis

Tottenham Hotspur vs Borussia Dortmund, BeIn Sport 1 pukul 01.45 WIB

Liverpool vs Sevilla, BeIn Sport 2 pukul 01.45 WIB

Real Madrid vs APOEL Nicosia, BeIn Sport 3/SCTV pukul 01.45 WIB