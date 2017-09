Kapolres Way Kanan Beri Penghargaan Kepada Anggota Berprestasi 

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BLAMBANGAN UMPU - Seluruh personel melaksanakan apel pagi namun sebelum pelaksanaan apel tidak seperti hari biasanya ada yang berbeda terlihat satu perwira, tujuh bintara sedang melaksanakan gladi resik baris berbaris di lapangan apel Polres Way Kanan, Selasa (11/9).

Rupanya Kapolres Way Kanan akan memberikan penghargaan kepada anggota yang berprestasi dihadapan para pejabat utama, anggota dan PNS Polres Way Kanan pada pelaksanaan apel pagi kali ini

Kapolres way kanan AKBP Budi Asrul Kurniawan memberikan apresiasi dan penghargaan kepada tim sepak bola Polres Way Kanan yang diwakilkan oleh Kanit Tujawali Satlantas IPDA Made Erdiana Putra atas prestasinya mendapatkan juara dua turnamen sepak bola rajawali CUP di Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, lalu Tim Bola Voli Polres Way Kanan yang diwakilkan oleh Baur Paminal Sipropam Brigadir Wawan atas prestasinya mendapatkan juara satu tournament volly ball Pemkab Way Kanan.

Selanjutnya PS (Pejabat sementara) Kanitlaka Satlantas Polres Way Kanan Aiptu Rutaman bersama Banit Satlantas Polres Way Kanan Bripka Ridho Saputra dan Benny Wijoyo atas prestasinya memiliki integritas moral dan ketualadanan dan berdedikasi tinggi dalam pekerjaan, serta Brigadir Zulfitriyadi anggota Polsek Rebang Tangkas Polres Way kanan atas prestasinya mendapatkan juara dua kategori Derion Mudle Senior (Tarung) pada kejuaraan Open Tournamen Hapkido Lanal Lampung tanggal 20 mei 2017.

Selain itu, Bripda Muharrary Nanda Rusadi Bamin Bagops Polres Way Kanan atas prestasinya juga mendapatkan juara tiga dari dua kelas berbeda kategori tarung dan peragaan jurus pada kejuaraan open tournament Hapkido Lanal Lampung tanggal 20 mei 2017 ditambah lagi mendapatkan prestasi sebagai pelatih Paskibraka Kabupaten Way kanan Tahun 2017 bersama Brigadir Shindu Andres Bakti PS Paur Subbagprogar Bagren Polres Way Kanan.

Kapolres way kanan mengharapkan terus berjuang menggapai prestasi yang lebih baik dan atas prestasi personil Polres Way Kanan dapat menjadi pemacu bagi seluruh anggota baik Perwira, brigadir dan PNS sekalian agar bisa membanggakan dan mengharumkan polri khususnya polres way kanan‎. (ang)