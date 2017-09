Mengharukan, Begini Rekaman Suara Pramugari dan Pembajak saat Tragedi 11 September

Foto yang menunjukkan pesawat Boeing 767 United Ailrines penerbangan 175 sesaat sebelum menabrak menara selatan gedung World Trade Center di New York, Minggu (11/9/2001)

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID- Hari Minggu, tanggal 11 September, 16 tahun yang lalu, dua pesawat Boeing 767 yang dioperasikan oleh maskapai American Airlines dan United Airlines.

Kedua pesawat dengan nomor penerbangan American 11 dan United 175, ditabrakkan ke menara kembar World Trade Center di pusat kota New York, AS, oleh para pembajak.

Rekaman suara yang dirilis oleh investigator menggambarkan detik demi detik kejadian yang oleh dunia kini disebut dengan peristiwa 11 September atau nine eleven (9/11).

Dalam rekaman terdengar suara pramugari, petugas di darat, dan pengawas udara setempat. Suara pembajak pun sempat terekam.

Rangkuman percakapan tersebut dirangkum KompasTekno, Selasa (12/9/2017) seperti dilansir dari The New York Times.

Tidak menjawab panggilan ATC

Dari beberapa rekaman suara tersebut, terdapat rekaman percakapan radio antara petugas pengontrol udara atau air traffic controller (ATC) Boston dan pesawat American 11 yang hilang dari radar.

Pada pukul 08.34 pagi, menara pengawas Boston memerintahkan American 11 yang menerbangi rute Boston-Los Angeles untuk naik ke ketinggian 35.000 kaki.

"American 11, climb maintain level three five zero..."

Namun, tidak ada jawaban dari American 11. ATC berusaha untuk terus melakukan hubungan radio, tetapi American 11 sama sekali tidak merespons.