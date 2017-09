Liverpool Vs Sevilla - Rekam Jejak Pengadil Lapangan Berpeluang Menangkan Tuan Rumah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Wasit yang akan memimpin laga Livepool kontra Sevilla di Liga Champions, Danny Makkelie, punya catatan menarik terkait laga klub Inggris dan Spanyol.

Wasit asal Belanda tersebut belum pernah memimpin laga yang dimainkan Liverpool maupun Sevilla.

Makkelie juga belum pernah memimpin laga yang mempertemukan klub dari negara Inggris dan Spanyol di kompetisi Eropa.

Namun, sang pengadil lapangan itu pernah beberapa kali memimpin laga kompetisi Eropa untuk klub asal Inggris dan Spanyol di lain waktu.

Makkelie pernah memimpin laga klub Spanyol sebanyak tiga kali di ajang Liga Europa, yaitu Athletic Bilbao vs Slaven Koprivinica (9/8/2012), Real Betis vs Rijeka (13/12/2013), dan Villarreal vs AS Roma (17/2/2017).

Hasil ketiga laga tidak sekalipun di menangkan oleh klub Spanyol.

Athletic Bilbao kalah 1-2, Real Betis seri 0-0, dan Villarreal tumbang 0-4.

Sementara itu klub Inggris belum pernah kalah ketika Makkelie memimpin laga.

Pria berusia berusia 34 itu telah memimpin laga Newcastle vs Maritimo 1-1 (23/11/2017), Chelsea vs Maribor 6-0 (22/10/2014), Manchester City vs Borussia Monchengladbach 4-2 (9/12/2015), dan Arsenal vs Basel 2-0 (29/9/2016).

Jika melihat rekor sang wasit, sebagai klub asal Inggris tentu Liverpool berada di atas angin.

Laga Liverpool kontra Sevilla akan berlangsung di Anfield, Kamis (14/9/2017) pukul 01.45 WIB.