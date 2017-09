Kasat Reskrim: Giatkan Patroli ke Daerah Rawan

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BLAMBANGAN UMPU - Polres Way kanan siap menanggulangi kejahatan curas, curat, dan curanmor serta penyalahgunaan senjata api ilegal dari wilayah hukum Polres Way Kanan," Kata Kabag Ops Polres Way Kanan, Kompol Yudi Pristiwanto pada saat memimpin pelaksanaan Latihan Pra Operasi Sikat II Krakatau tahun 2017 di Aula Adhi Pradana Polres Way Kanan dengan dihadiri para pejabat utama, para Kapolsek jajaran dan anggota yang terlibat, Kamis (14/9).

Ia menyampaikan agar dalam pelaksanaan Operasi Sikat Krakatau 2017 kepada satuan fungsi yang dikedepankan lebih proaktif dengan didukung oleh fungsi-fungsi yang lain sehingga diharapkan dapat berhasil dan tercapainya target operasi nantinya.

Selain itu, pada kesempatan ini, Dirinya juga memaparkan tentang manajemen dan mekanisme pelaksanaan Operasi Sikat II Krakatau 2017 kepada peserta Lat Pra Ops, terkait sasaran Operasi Sikat II Krakatau 2017 guna menciptakan situasi yang kondusif serta memberikan rasa aman dan nyaman di lingkungan masyarakat.

Diharapkan dalam pelaksanaan Operasi Sikat II Krakatau yang akan dimulai dari tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2017 dalam kurun waktu 20 hari tersebut para pejabat operasi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik, sehingga operasi dapat terlaksana dengan lancar dan optimal dapat membuah hasil dengan mengungkap Target Operasi (TO) baik yang sudah ditetapkan maupun yang diluar TO.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Way Kanan AKP Yuda Wiranegara menambahkan terkait Operasi Sikat II Krakatau ini, kepada seluruh jajaran Polsek agar tetap mengutamakan Giat Preventif dengan cara melakukan sambang ke masyarakat dan Giat Patroli ke tempat-tempat daerah yang rawan guna mencegah terjadinya tindak kejahatan curat,curas dan curanmor serta penyalahgunaan senjata api illegal," kata dia. (ang)