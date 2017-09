Kylie Jenner Ungkap Alasannya Lakoni Suntik Bibir

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Siapa sih yang nggak kenal dengan artis Hollywood satu ini?

Yup, Kylie Jenner.

Artis Hollywood ini memang identik dengan bentuk bibirnya yang tebal dan indah.

Namun siapa sangka, bibirnya yang terlihat "penuh" itu didaptnya berkat suntik bibir dengan filler.

Secara gamblang ia mengungkapkan alasan melakukan tindakan estetika tersebut ketika usianya sangat muda.

Kylie pertama kali mengakui melakukan suntik filler untuk bibirnya pada tahun 2015 dalam salah satu episode Keeping Up with the Kardashians.

Gadis berusia 20 tahun ini secara jujur mengakui ingin membuat bibirnya terlihat penuh karena ia pernah ditolak pria yang ditaksirnya saat remaja.

Pria tersebut menganggap Kylie pastilah seorang pencium yang buruk karena memiliki bibir yang tipis.

Kylie zjenner awalnya memiliki bibir yang tipis (ikrush.com)

"Saya berusia 15 tahun dan sudah tidak percaya diri dengan bibir saya.

Bibir saya sangat kecil.