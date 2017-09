Pakai Blush On Wajah Feby Eka Makin Fresh dan Merona

Laporan Reporter Tribun Lampung Bayu Saputra

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Blush on atau perona pipi kini tidak lagi hanya dipakai saat menghadiri sebuah acara, seperti pernikahan, ulang tahun, dan lainnya. Bagi kaum wanita milenial, perona pipi sudah menjadi make up wajib.

Saat ini, tidak sedikit kalangan mahasiswi yang memakai perona pipi saat berkegiatan sehari-hari. Bagi mereka, perona pipi dapat membuat wajah semakin fresh alias segar.

Feby Eka Putri adalah salah satunya. Mahasiswi Akuntansi IBI Darmajaya ini mengaku baru dua pekan terakhir mulai memakai riasan blush on saat pergi kuliah. Sebelumnya, ia hanya pakai perona pipi jika menghadiri acara-acara khusus.

Dengan menggunakan perona pipi, Feby mengaku wajahnya bisa semakin cerah. "Wajah saya yang kusam, setelah dipakaikan blush on ini, menjadi cerah dan fresh. Apalagi kalau pakai warna pink, sangat terasa cerahnya wajah ini," katanya saat ditemui Tribun Lampung, Rabu (13/9).

Apalagi, Feby terbiasa memadupadankan warna blush on dengan lipstik dan pakaian yang dikenakan. Menurut dia, tata rias dan gaya pakaian yang senada bisa membuatnya lebih percaya diri.

Hal sama dikatakan Marisa Sekar Sari, mahasiswi Teknokrat. Baginya, blush on sudah menjadi bagian dari tata rias sehari-hari.

Padahal, awalnya Marisa mengaku kurang menyukai make up. Tapi, belakangan ia mulai tertarik memakai blush on. Alasannya, blush on sangat mudah diaplikasikan dan tidak menguras kocek terlalu dalam.

”Memakainya juga sangat gampang. Dalam sekejap, wajah yang kusam akan terlihat semakin merona,” ucap Marisa. "Saya suka pakai blush on baik mau ke acara formal maupun ke kampus," katanya lagi.

Komentar senada disampaikan mahasiswi FKIP Unila, Nabila Dwi Putri. Menurut Nabila, blush on dapat membantu mencerahkan wajahnya yang putih pucat.

”Kalau pakai blush on, aku terlihat lebih fresh. Tapi aku biasa pakainya memang nggak tebal-tebal. Yang penting terlihat fresh saja," tutur Nabila. (byu)