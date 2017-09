Program Unggulan Radio Sonora Lampung Sasar Segmen Anak hingga Dewasa

Laporan Wartawan Tribun Lampung Martin Lumban Tobing

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Radio Sonora Lampung 96.0 FM memiliki beragam siaran unggulan kepada para pendengar.

Menariknya, program unggulan tersebut disajikan untuk semua segmen dari anak-anak sampai dewasa.

Station Manager Radio Sonora Lampung Bartolomeus T Goenarto menjelaskan, program siaran untuk segmen anak-anak adalah Dongeng Sonora (Dora) setiap hari Minggu pukul 06.00-09.00 WIB.

Program itu menyajikan lagu anak-anak plus cerita legenda menarik, cerita tokoh bijaksana dan edukasi lainnya.

"Tersaji juga program siaran segmen kaum hawa yakni Girls Stuff saban Sabtu pukul 14.00-16.00 WIB".

"Program tersebut menyajikan informasi seputar tips kesehatan, fesyen, kuliner, dan sebagainya," ujar Bram, sapaan akrab pria ini, Kamis (14/9/2017) .

Khusus segmen pria, ada program Boys Room setiap Sabtu pukul 10.00-12.00 WIB. Terdapat juga program siaran Klinik Otomotif setiap Sabtu pukul 09.00-11.00 dibawakan pengamat otomotif nasional Bibin Juana.

Guna mendukung kearifan lokal, radio mengusung tagline More Than Just Hits ini memiliki program I Love Lampung setiap Sabtu pukul 16.00-19.00 WIB.

Semua informasi seputar kuliner, budaya pariwisata, komunitas, inspirasi dan wirausaha Lampung tersaji di segmen tersebut.