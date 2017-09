BREAKING NEWS: Hanya Hitungan Detik, Kawanan Pencuri Gasak Motor Petugas Chamart

Laporan Reporter Tribun Lampung Muhammad Heriza

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Aksi pencurian kendaraan sepeda motor (curanmor) kembali terjadi di wilayah Kota Bandar Lampung.

Kali ini kawanan pencuri menggasak sepeda motor Yamaha Vixi-on BE 3990 CO warna putih yang sedang terparkir, terletak di Jalan Sultan Agung, Way Halim, Kamis, (14/09) malam.

Andri (31) petugas Chamart sekaligus merupakan sebagai korban mengatakan, aksi pelaku sempat terekam oleh kamera CCTV.

Dalam rekaman tersebut, terlihat dua orang berboncengan menggendarai Honda Beat warna merah tanpa plat berhenti didepan parkiran Chamart, kemudian salah satu pelaku turun dari motor.

Sedangkan yang satunya lagi menunggu diatas motor. Pria yang mengenakan baju levis warna biru dengan mengenakan helm putih, menghampiri sepeda motor, lalu mengeluarkan seperti kunci letter T dari kantongnya selanjutnya merusak kunci sepeda motor.

"Kalau lihat rekamannya, hanya hitungan detik saja mas. Pelaku tersebut, berhasil membawa kabur sepeda motor milik saya, " kata Andri kepada Tribun Jumat (15/09)

Andri menduga, pencuri tersebut sudah mengincar sepeda motor miliknya. Pasalnya, dibelakang sepeda motor miliknya terdapat Honda Beat warna merah yang terparkir, namun pelaku malah memilih menggondol sepeda motor yang terpakir di depannya.

"Saya kira, motor saya memang sudah di pantau dan dintai oleh mereka," ungkapnya

Atas kejadian tersebut, Andri mengaku, sudah melaporkannya ke Mapolsek Kedaton usai kejadian tersebut.

"Saya berharap, semoga saja polisi segera menangkap pelaku pencurinya, " pintanya

Andri menambahkan, saat itu tengah membantu kasir untuk packing-packing barang.

"Jadi, saya tidak lihat CCTV dari dalam dan tahunya tiba-tiba sudah hilang dari area parkiran, " katanya (rza)