Cashback Rp 700 Ribu Pembelian All New Honda Scoopy

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - PT Tunas Dwipa Matra selaku main dealer sepeda motor Honda di Lampung memberikan program promo khusus untuk konsumen yang akan membeli All New Honda Scoopy. Saat ini, promo yang diberikan adalah Cashback Rp 700 ribu untuk pembelian secara kredit dengan DP minimal Rp 2.250.000.

General Manager Marketing TDM Dimas Gentur Triyogo menjelaskan, konsumen juga akan mendapatkan potongan angsuran 1 bulan untuk tenor 36 bulan, angsuran Rp 879.000/bulan. Adapun harga OTR All New Honda Scoopy di Lampung saat ini adalah Rp 18.564.000.

"Saat ini untuk All New Honda Scoopy indent dengan estimasi pengiriman kurang lebih satu bulan atau tergantung urutan indent karena animo konsumen untuk Scoopy sangat tinggi. Berdasarkan data AISI di Lampung per Juli 2017 saja total sudah terjual 1.473 sejak launching April 2017," jelasnya kepada Tribun, Jumat (15/9).

Untuk diketahui, All New Honda Scoopy memiliki 8 varian warna baru dengan tema Sporty, Stylish dan Playful yang dapat dipilih sesuai dengan gaya unik dari setiap pengendara. Varian baru Playful dihadirkan sesuai tren terkini dengan stripe cute dan warna cerah dengan 3 pilihan warna yakni Playful White Blue, Playful Cream dan Playful White Green.

Varian ini melengkapi varian Sporty yang menghadirkan tampilan warna yang kuat dan kontras sehingga mampu menarik perhatian dan memberi kesan enerjik. Varian Sporty tersedia dalam 3 warna yakni Sporty White, Sporty Red dan Sporty Black.

Sementara itu, varian Stylish mampu memberikan kesan elegan dengan stripe yang menonjolkan garis bodi serta warna yang kalem. Varian ini tersedia dalam 2 pilihan warna yakni Stylish Matte Brown dan Stylish Black. (ana)