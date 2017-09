Netizen Salah Fokus Lihat Marshanda Pose Begini, Dikira Artis yang Sudah Meninggal

Laporan Reporter Grid.ID, Irene Cynthia Hadi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Mantan artis cilik, Marshanda kini mulai jarang terdengar kabarnya.

Namun baru-baru ini mengunggah foto di akun Instagramnya.

Postingan tersebut justru membuat netizen salah fokus.

Postingan tersebut diunggah akun Instagram @marshanda99 pada Kamis (14/9/2017).

Terlihat Marshanda berdiri di samping kolam renang dan mengenakan gaun hitam panjang.

Marshanda (Instagram)

Ia memberi caption "To live and just feel. Isn't that amazing?" #marshedQUOTE.

Namun posisi kepala Marshanda yang menengadah ke atas membuat netizen tertarik.

Beberapa di antara mereka menyebut bahwa Marshanda mirip dengan seseorang.

Ia dinilai sangat mirip dengan almarhumah Jupe, terutama pada bagian dagunya

@icko_official Ky alm.jupe

@minyzou Mirip banget dengan jupe

@veronicahuang88 tadinya w pikir Jupe

@zila_attaturk Dagunya kayak mbak jupe