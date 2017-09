Laga Panas Pekan Ini- Berikut Jadwal Liga Inggris, Italia dan Spanyol  

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Kompetisi Liga Inggris, Spanyol, dan Italia bergulir lagi, akhir pekan ini.

Sebelumnya, kompetisi terhenti sejenak karena babak penyisihan grup Liga Champions dan Liga Europa

Di Liga Inggris yang memasuki pekan kelima, akan tersaji big match Chelsea ditantang Arsenal dan pemuncak klasemen, Manchester United, menjamu Everton.

Laga ini akan sangat spesial bagi mantan striker MU, Wayne Rooney, yang kembali ke Everton awal musim ini.

Berikut jadwal laga panas pekan ini

Berikut jadwal lengkapnya:

LIGA INGGRIS

16 September 2017

03:00 (Wita) AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion

19:30 Crystal Palace vs Southampton

22:00 Huddersfield Town vs Leicester City

22:00 Liverpool vs Burnley

22:00 Newcastle United vs Stoke City

22:00 Watford vs Manchester City

22:00 West Bromwich Albion vs West Ham United

17 September