Satlantas Juarai Futsal Kapolres Cup Way Kanan

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BLAMBANGAN UMPU - Polres Way Kanan menggelar turnament futsal Kapolres Cup di lapangan futsal Mapolres Way Kanan, Sabtu (16/9/2017) pagi. Turnamen ini diikuti oleh tim futsal dari Polres Way Kanan dan Polsek Jajaran.

Kapolres Way Kanan AKBP Budi Asrul Kurniawan mengatakan, turnamen futsal digelar dalam rangka untuk mempererat antar anggota dan soliditas internal Polres Way Kanan.

Ia menekankan, setiap tim harus bermain secara sportif dan tetap menjaga kekompakan selama permainan berlangsung.

"Kita mengadakan lomba futsal, namun masih internal saja. Jadi saksi dan pemain dari internal kecuali Wasit. Kegiatan ini sebagai sarana mempererat silaturahmi antara anggota dan pimpinannya, supaya terjalin tali silaturahmi yang baik. Kita disini tidak melihat pangkat pokoknya yang bermain sportif, menang kalah bukan tujuan tapi kekompakan tujuannya," jelasnya.

Sedikitnya 18 tim dari Polres dan Polsek yang berada di wilayah hukum Polres Way Kanan mengikuti turnamen ini, kegiatan dimainkan dua pertandingan setiap pelaksanaannya mulai berlangsung dari tanggal 29 agustus 2017 sampai Sabtu (16/09/2017) penentuan pemenangnya.

Pantauan di lapangan, penyelenggara menggunakan sistim gugur kepada setiap tim. Pertandingan yang berjalan ketat, ganas, trengginas dan menarik ini yang menjadi puncak di penghujung pertandingan saat semifinal antara satlantas melawan satsabhara berakhir imbang dan melakukan adu pinalti dengan berhasil dimenangkan oleh tim Satuan Lalulintas dengan skor 3-2, juara kedua oleh tim Satuan Sabhara, dan juara tiga dari tim Satuan Reskrim dalam penyerahan hadiah Juara lansung diserahkan oleh Kapolres Way Kanan bagi yang memenangkan pertandingan juga diberikan Tropy dan uang jutaan rupiah.

Kasat Sabhara IPTU J.T.H Sitompul mewakili anggota Polres Way Kanan mengucapkan terima kasih serta rasa penghargaan yang tinggi kepada bapak Kapolres Way Kanan AKBP Budi Asrul Kurniawan atas terselenggaranya pertandingan futsal di Polres Way kanan yang menghasilkan keakraban dan rasa persatuan kekompakan antar kami seluruh anggota Polres Way Kanan dan jajaran serta sukses selalu untuk komandan‎. (ang)