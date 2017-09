Lampung Walk Ajak Pengunjung Bernostalgia Era 90-an

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Pusat kuliner dan olahraga Lampung Walk mengajak pengunjung untuk bernostalgia era 90-an melalui even The 90's Night. Even ini akan dilaksanakan pada Rabu 20 September 2017 mendatang.

General Manager Lampung Walk Johan Gunawan menjelaskan, The 90's Night di area taman Lampung Walk mulai dari pukul 18.40 - 22.00 WIB. Tiket masuk gratis bagi pengunjung yang akan menghadiri even ini.

"Pengunjung bisa ajak pacar atau siapapun yang memiliki kenangan terbaik di tahun 90-an. Jangan lupa juga untuk membawa koleksi terbaik anda yang bisa mengingatkan ke era 90-an dan dapatkan hadiah menarik," jelasnya kepada Tribun, Minggu (17/9/2017) siang.

Sebagai tambahan, Lampung Walk juga menawarkan Paket Romantic Dinner bagi pengunjung yang ingin menghadiahkan momen spesial bersama pasangan atau sahabat. Paket ini tersedia setiap Jumat malam pukul 19.30 - 22.00 di area pool side (termasuk dalam waterpark) Lampung Walk.

Untuk diketahui, pada siang harinya, area waterpark Lampung Walk buka pukul 08.00 - 18.00 dengan tiket Rp 30 ribu (Senin - Jumat) dan Rp 40 ribu (Sabtu - Minggu). "Khusus di bulan September 2017, ada promo 5 Bayar Pakai Uang 1 Bayar Pakai Doa. Promo ini berlaku Senin - Jumat dan tidak berlaku di hari libur," imbuhnya.(*)