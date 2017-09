New Honda CB150R StreetFire Cashback Hingga Rp 1.750.000

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Untuk semakin memanjakan pecinta motor sport Honda di Lampung, PT Tunas Dwipa Matra memberikan program spesial untuk pembelian sepeda motor CB150R StreetFire. Program yang diberi nama “Program RO-TI” ini berlaku khusus untuk konsumen yang melakukan pembelian repeat order maupun trade in hingga 30 September 2017.

Program New Honda CB150R StreetFire ini berlaku untuk pembelian secara cash maupun kredit. Potongan atau cashback yang diberikan kepada konsumen mulai Rp 950 ribu untuk pembelian cash sedangkan untuk pembelian kredit konsumen akan mendapat cashback hingga Rp 1.750.000.

Konsumen cukup memberikan DP (down payment) minimal Rp 3,3 juta dengan angsuran sebesar Rp 1.285.000 ribu untuk tenor 36 bulan. Konsumen juga akan mendapatkan potongan tenor hingga 2 bulan untuk pengambilan tenor selama 36 bulan.

Untuk mendapatkan program ini, konsumen repeat order cukup menunjukkan STNK motor sport Honda sebelumnya. Sedangkan konsumen yang ingin melakukan trade in dapat menunjukkan STNK motor sport sebelumnya. New Honda CB150R StreetFire ini dipasarkan dengan harga Rp 28.132.000.

General Manager Marketing Dimas Gentur Triyogo mengatakan, dengan adanya program ini diharapkan jajaran sepeda motor sport Honda dapat terus menemani gaya hidup dan keseharian konsumen Honda di Indonesia khususnya di Lampung.

"Melalui program ini, kami berharap dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pecinta motor Honda di Lampung sehingga dapat memenuhi impian konsumen untuk memiliki sepeda motor Honda," jelasnya, Sabtu (16/9).

Untuk diketahui, New Honda CB150R StreetFire masih menjadi penopang tertinggi penjualan sepeda motor Honda di segmen sport di Lampung. Pada segmen ini, sepanjang Januari hingga Juli 2017 berdasarkan data dari Asosiasi Industri Sepedamotor Indonesia (AISI), sepeda motor sport Honda di Lampung mampu terjual hingga 4.648 unit. Pada segmen ini All New Honda CB150R StreetFire mampu terjual hingga 1.356 unit. (ana/*)