Nafa Urbach Gugat Cerai Zack Lee, Sempat-sempatnya Curhat Begini untuk Suami

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kabar mengejutkan datang dari pasangan selebriti, Nafa Urbach dan Zack Lee.

Setelah 10 tahun menjalin rumah tangga, hubungan mereka dikabarkan berada di ujung tanduk.

Pasalnya, penyanyi sekaligus aktris berusia 37 tahun itu menggugat cerai suaminya, Zack Lee, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Nafa Urbach pun mengunggah sebuah pesan dalam akun Instagramnya, Selasa (19/9/2017).

Namun dalam unggahan tersebut Nafa justru masih sempat untuk meminta maaf akan kesalahannya dan kesalahan suaminya.

"Im so sorry, please forgive us, please forgive me, please forgive zack," tulis Nafa dalam unggahan Instagram Storynya, Selasa (19/9/2017).

insta story nafa (INSTAGRAM) ()

Tampaknya ibu satu anak ini meminta maaf atas keputusan yang diambilnya untuk bercerai dengan sang suami.

Padahal sebelumnya Nafa dikenal sebagai istri yang selalu memaafkan sang suami.

Setiap ada gosip kedekatan Zack dengan wanita, Nafa selalu memberi maaf pada sang suami.