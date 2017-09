54 Pegawai PN Metro Kelas I B Jalani Tes Urine

Laporan Reporter Tribun Lampung Eka A Solihin

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, METRO - Seluruh pegawai di lingkungan (PN) Metro Kelas IB melaksanakan tes urine untuk kali kedua.

Sebelumnya, tes pertama dilaksanakan pada awal Januari 2016, yang merupakan inisiatif dari PN Metro Kelas IB.

"Untuk yang kedua hari ini dilaksanakan BNN Provinsi. Kalau yang tahun lalu ada sebanyak 57 pegawai dan hasilnya negatif semua," papar Humas Pengadilan Negeri Metro Kelas I B, Benny Arisandy, SH MH, Rabu (20/9/2017).

Untuk ke depannya, BNN Provinsi Lampung akan menginformasikan hasil tes urine 54 pegawai kepada pimpinan di lingkungan (PN) Metro Kelas IB. Lalu, dari pimpinan hasilnya akan dilaporkan ke Mahmakah Agung.

Ia pun berharap seluruh aparatur di lingkungan (PN) Metro Kelas IB untuk tidak memakai dan dapat menghindari penggunaan obat-obatan terlarang.

"Ya tentunya ini bisa dilakukan dimulai dari kita sendiri. Kami harap semua aparatur pengadilan untuk dapat "say no narkoba" atau "say no to drugs"," tukasnya. (eka)