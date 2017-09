3.000 Peserta Ikuti Jalan Sehat Perayaan Hari Kristus Raja

Laporan Wartawan Tribun Lampung Hanif Mustafa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - SMA Xaverius Bandar Lampung mendadak dipadati oleh ribuan orang. Kedatangan ribuan orang ini tidak lain ingin mengikuti jalan sehat sepanjang 5 km dalam Perayaan Hari Kristus Raja, Kamis (21/9/2017).

Menurut ketua panitia jalan sehat, F Joko Winarno, ada sekitar 3000 peserta yang mengikuti jalan sehat ini. "Ini bersifat umum, siapa saja boleh beli tiketnya," sebut Joko.

Joko mengatakan jalan sehat ini adalah rangkaian perayaan yang dimulai dari 27 Agustus 2017 - 26 November 2017. Hadiah utamanya satu unit sepeda motor.

"Target awal peserta hanya 2.500, tapi ternyata lebih, kami cetak kupon hanya 4.000, dengan donasi Rp 5 ribu per kupon," jawabnya.

Joko menuturkan peserta start dari Jalan Way Lubuk (SMA Xaverius Bandar Lampung), kemudian dilanjutkan ke Jalan Juanda lalu Jalan Jend Sudirman Jalan Diponegoro, Jalan Nusa Indah, Jalan Way Sekampung, Jalan Juanda, dan finish Jalan Way Lubuk.

"Peserta mulai jalan sekitar pukul 06.30 WIB dengan sejauh 5 km lebih," tutupnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pelaksana Harian Stasi Tanjung Karang Timotius Warsino mengungkapkan perayaan ini digelar setiap tahun. Dan ini baru kedua kalinya dihelat.

"Tahun pertama untuk jalan sehat 2015, kemudian kosong, baru dua tahun ini ada lagi, dengan panjang jalannya ada sekitar 5 km lebih," tandasnya.