(FOTO) Ini Tampilan Baru All New Honda CR-V

All New Honda CRV 2.0 CVT

Laporan Reporter Tribun Lampung Okta Kusuma Jatha

TRIBUNLAMPUNG.CO.IDD, BANDAR LAMPUNG - Satu unit All New Honda CRV 2.0 CVT yang tersedia di Dealer Honda Lampung Raya, Bandar Lampung, Kamis (21/9/2017). Generasi kelima dari Honda CR-V ini menghadirkan desain baru yang lebih tangguh sekaligus mewah.

Tampilan baru pada All New Honda CR-V dengan karakter SUV yang lebih tegas tampak dari dimensi yang lebih besar serta desain fender yang lebih lebar.

Dashboard All New Honda CR-V dilengkapi dengan Meter Cluster canggih yang menampilkan berbagai informasi saat berkendara. Didukung dengan mesin SOHC i-VTEC dengan tenaga maksimum 154 PS pada 6.500 rpm, dengan torsi 19,4 Nm pada 4.300 rpm.

All New Honda CR-V semakin nyaman dikendarai berkat transmisi CVT dengan Earth Dreams Technology. All New Honda CR-V 2.0L CVT mempunyai kapasitas 5 penumpang dengan kabin lapang yang dapat memberikan keleluasaan untuk meletakkan barang bawaan dan disertai dengan One Action Seat Arrangement yang dapat memudahkan untuk merebahkan kursi baris kedua dari ruang bagasi hanya dengan satu sentuhan. Kendaraan ini dibanderol dengan harga Rp 450.500.000.