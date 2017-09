Jangan Lewatkan, Siaran Langsung Sepak Bola Seru Akhir Pekan Ini

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kompetisi belahan dunia kembali bergulir akhir pekan ini.

Duel sengit Arema FC vs Persija akan tersaji di Stadion Kanjuruhan, Sabtu (23/9/2017) pukul 15.00 WIB,.

Kompetisi Liga Inggris, Southampton bersiap menjamu skuat raksasa Manchester United bersamaan dengan laga Stoke vs Chelsea.

Berikut jadwal siaran langsung sepak bola pada 22 sampai dengan 25 September 2017:

Jumat, 22 September 2017:

* Liga 1 Indonesia:

Persela Lamongan vs PS TNI, pukul 15.00 WIB, TV One

Madura United vs Sriwijaya FC, pukul 18.30 WIB, TV One

Sabtu, 23 September 2017:

Premier League:

Southampton vs Manchester United, pukul 21.00 WIB, MNC TV

Stoke vs Chelsea, pukul 21.00 WIB, beIN Sports 3

Leicester vs Liverpool, pukul 23.00 WIB, RCTI

La Liga:

Alaves vs Real Madrid, pukul 21.15 WIB, SCTV, beIN Sports 2

Serie A:

SPAL vs Napoli, pukul 23.00 WIB, JakTV

Minggu, 24 September 2017:

Liga 1 Indonesia:

Persib vs Bhayangkara FC, pukul 15.00 WIB, TV One

Arema FC vs Persija, pukul 18.30 WIB, TV One

Serie A:

Juventus vs Torino, pukul 01.45 WIB, Suppersoccer TV

Minggu, 25 September 2017:

La Liga:

Girona vs Barcelona, pukul 01.45 WIB, beIN Sports 2