Diduga Simpan Sabu, AM Diamankan di Kamar Kost

Polres Way Kanan amankan tersangka AM yang diduga simpan sabu.

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BLAMBANGAN UMPU - Polres Way Kanan melakukan ekpose atas ungkap kasus penyalahguna narkotika diduga jenis sabu dan berhasil menangkap TSK (tersangka) dengan tersangka AM (42), warga Kampung Gunung Sangkaran Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, Sabtu (23/9).

Kepala Kepolisian Resor Way Kanan AKBP Doni Wahyudi melalui Kasat Narkoba Inspektur Satu Nelson Siahaan menerangkan bahwa ungkap kasus penyalahguna narkotika diduga jenis sabu berawal pada hari Jumat tanggal 22 september 2017 sekira jam 02.00 wib tim satnarkoba Polres Way Kanan mendapatkan laporan informasi dari masyarakat yang mulai resah tentang adanya tersangka penyalahgunaan narkotika diduga jenis sabu di Kampung Lembasung Kecamatan Blambangan Umpu.

Tim satnarkoba langsung menuju ke lokasi melakukan penyelidikan terhadap tersangka yang berada di sebuah rumah kost-kostan kampung lembasung.

AM yang saat itu berada di dalam kamar diamankan dan saat dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan tempat didapat barang bukti satu bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 0,16 gram, yang disimpan dalam tas selempang di dalam kamar.

Oleh petugas AM langsung diamankan beserta barang bukti dibawa ke polres way kanan guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Barang Bukti yang berhasil di sita dari tangan tersangka, Nelson menerinci, (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 0,16 gram, 1 (satu) lembar plastik klip ukuran kecil, 2 (dua) lembar potongan kertas klip, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam tanpa merk.

AM akan dijerat Pasal 112 Ayat (1) Uu RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan Ancaman Hukuman Pidana Penjara Paling Singkat 4 (empat) tahun Dan Paling Lama 12 (Dua Belas) tahun. (ang)