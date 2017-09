Selama GTF 2017, DMS Tours Beri Cash Back Rp 1 Juta

Laporan Reporter Tribun Lampung Ferika O Romanto

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Melalui gelaran Garuda Travel Fair (GTF) 2017 yang dihelat selama tiga hari (22-24 September) di Mal Boemi Kedaton (MBK), DMS Tours memberi promo spesial cash back Rp 1 juta bagi calon jemaah umrah asal Lampung.

Selain umrah, perusahaan besutan CEO Agustam Syah ini juga menawarkan dua paket menarik umrah plus. Di mana, calon jemaah bisa menikmati promo wisata ke tempat wisata peradaban Islam terbesar dunia di Istanbul Turki dengan all in biaya sebesar Rp 26 Juta.

Manajer DMS Tours, Ibnu Furqon mengatakan, paket spesial umrah yang tidak kalah menarik adalah Umrah plus ke tempat-tempat peradaban Islam tertua dunia di Oman. Penawaran spesial paket Umrah Plus Oman ini hanya sebesar Rp 25 juta (All In).

“Melalui dua paket promo spesial ini, calon jamaah tidak hanya bisa menjalankan ibadah umrah saja. Tapi, bisa memperoleh edukasi serta menikmati keindahan kota dengan peradaban terbesar dan tertua di dunianya,” kata Furqon di pameran GTF 2017, Sabtu (23/9).

“Khusus masyarakat yang mendaftar selama pameran di MBK, otomatis memperoleh cash back sebesar Rp 1 juta. Kedua paket promo spesial itu, sifatnya All In. Maksudnya, dengan biaya itu, selama kebutuhan jemaah selama ibadah dan perlengkapannya ditanggung pihak kami. Termasuk tiket penerbangan domestik, hingga jemaah kembali ke rumah,” jelasnya.

Furqon menambahkan, jemaah pada paket perjalanan Umrah Plus Istanbul Turki akan diberangkatkan pada 7 Januari 2018 mendatang dengan jumlah set terbatas. Dari total 45 jemaah dalam paket promo ini, hanya tersisa slot sebesar 40 persen. Sedangkan jemaah untuk paket Umrah Plus Oman bakal diberangkatkan pada 22 November 2017.

Khusus Umrah plus Oman, kata Dia, jemaah DMS Tours berkesempatan mengunjungi tempat wisata bernilai sejarah tinggi. Sebut saja di antaranya, Masjid Agung Sulthan Qaboos Al Akbar, Baar Al Jissahutk atau kawasan tebing terkenal sembari menikmati keindahan laut Oman, dan sebagainya. Jemaah di sini, juga akan menginap di Hotel bintang lima.

“DMS Tours juga menawarkan beberapa paket spesial request bagi calon jemaah umrah, seperti pakaet Umrah Plus Istanbul Bursa selama 13 hari senilai Rp 33,5 juta. Kemudian, paket Umrah Plus Istanbul Cappadocia selama 14 hari senilai Rp 35 juta (All In). Untuk info jelasnya, bisa line telepon 0813-6965-0175 (Furqon),” tutupnya.(fer)