Gus Mufti: Pemimpin Berhasil Adalah yang Bisa Ciptakan Pemimpin Baru

Laporan Reporter Tribun Lampung Beni Yulianto

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Sekolah Kepemimpinan PKS (SKP) tingkat IV DPW PKS Lampung. Program ini bertujuan mencetak pemimpin-pemimpin PKS di berbagai institusi publik.

Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Lampung Ahmad Mufti Salim membuka acara Sekolah Kepemimpinan PKS (SKP) tingkat IV DPW PKS Lampung.

"Kalau hari ini melihat sepak terjang kabid-kabid (kepala bidang-red) yang sekarang, punya kapasitas menjadi pimpinan di level DPTW (Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah), dan Insya Allah sudah layak di situ. Dan kalau kemudian DPTW menentukan kabid-kabid, maka penggantinya adalah sekbid-sekbid (sekretaris bidang) yang sekarang," kata pria asal Sendang Agung Lampung Tengah.

Ia berharap SKP yang digelar dari Jum'at (22/9) hingga Minggu (24/9) dimanfaatkan seluruh peserta secara optimal untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas kepemimpinan. "Dari SKP ini bakal lahir pejuang-pejuang tangguh, organisatoris-organisatoris dengan kepemimpinan yang unggul. Kita ingat kapan Nabi Muhammad memimpin Perang Badar?" tanya Mufti. "Usia 50an tahun," Jawal salah seorang peserta.

Atas respon peserta SKP tersebut, Alumni Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta ini menambahkan bahwa di usia 50an tahun saja Nabi Muhammad memimpin perang Badar.

"Bagaimana dengan kita disini? Ada yang 20 an tahun, 30 an dan 40 an tahun. Tentu saja fisik kita masih prima, karena terpaut jauh dari usia Nabi saat memimpin perang Badar. Sehingga kita yang ada di sini terutama yang masih 20-an sampai 30-an tahun bisa menjadi pemimpin di berbagai level dan menyukseskan pencapaian target-target organisasi," tambah pria yang akrab disapa Gus Mufti

Di hadapan 200an peserta SKP IV dia juga menjelaskan bahwa kepemimpinan yang berhasil adalah pemimpin yang menciptakan pemimpin berikutnya.

"Pemimpin tak boleh memusatkan power hanya kepada dirinya, ia harus berani mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab kepada timnya, sehingga ia bisa menciptakan pemimpin berikutnya" ungkap anggota Komisi V DPRD Lampung ini.