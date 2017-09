Gusti dan Cahaya Wakil Indonesia Jadi Peserta Program University of Kitakyusu

Laporan Reporter Tribun Lampung Eka A Solihin

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Mahasiswa Universitas Bandar Lampung (UBL) Gusti Rianggono dan Cahaya Pertiwi, Prodi Arsitektur, Fakultas Teknik mewakili Indonesia sebagai peserta Program University of Kitakyusu - Student Exchange and Research Program (UK-SERP) 2017, yang diikuti perwakilan dari empat negara selama enam bulan di Jepang.

Bergabung dengan mahasiswa negara lain adalah dua mahasiswa Taiwan, dua mahasiswa Vietnam dan empat mahasiswa China. Lalu, didampingi oleh Prof. Soichiro Kuroki, president of Asian Institute of Low Carbon Design, Prof Weijun Gao dan Prof Bart Dewancker dari The University of Kitakyushu. Mereka akan mengikuti kegiatan-kegiatan terkait program tersebut.

Peserta mahasiswa yang mewakili Indonesia selain dari UBL, dua dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dan dua dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).‬

Pada sesi tersebut juga terdapat penjelasan mengenai kompetisi desain salah satu kawasan di Kitakyushu yang akan berlangsung selama dua bulan, yang akan berakhir pada akhir Oktober nanti. Tim desain diacak secara random agar dapat berkolaborasi dengan mahasiswa asing lainnya.‬

‪Agenda utama dari program ini adalah penelitian di laboratorium (Gao lab dan Fukuda Lab) yakni design competition dengan beranggotakan tim internasional dan penulisan jurnal yang akan di publish secara internasional.

Di tengah-tengah kegiatan utama tersebut akan berlangsung pula design class, special lecture dan cultural activities kemudian diakhiri dengan workshop serta konferensi internasional.‬ (eka)