BREAKING NEWS: Polres Way Kanan Tembak DPO Curas

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BLAMBANGAN UMPU - Tim Satgas Anti C3 Satreskrim Polres Way Kanan berhasil mengamankan pelaku pencurian dengan kekerasan yang selama ini menjadi DPO (Daftar pencarian orang) Polres Way Kanan dengan identitas tersangka berinisial DMN (3O) warga Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan.

Kasat Rekskrim AKP Yuda Wiranegara menerangkan penangkapan tersangka merupakan laporan dari korban Sarjono (52) warga Kampung gedung harapan kecamatan Blambangan Umpu, Waykanan.

Dimana pada Rabu tanggal (30/04/2014) sekira jam 15.30, korban yang mengendarai YAMAHA Vega R BE 5469 WZ melintas di jalan kebun sawit Kampung Gedung Meneng Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way kanan menggunakan sepeda motor, berboncengan dengan Dirman.

Dipertengahan jalan, tepatnya diperkebunan sawit, motor korban dihadang motor Revo yang dikendarai oleh DMN bersama rekannya.‎ Pelaku meminta agar korban menyerahkan kendaraan sepeda motor miliknya sambil mengancam dan menodongkan senjata api, karena merasa takut korban tidak dapat berbuat banyak akhirnya menyerahkannya kepada tersangka.

"Pelaku juga merampas tas korban yang berisi uang tunai Rp 2.000.000," kata dia seraya mengatakan korban melaporkan kejadian yang telah dialami ke Polsek Blambangan Umpu pada tanggal 05 mei tahun 2014, Selasa (26/9).

Ia menerangkan penangkapan tersangka, merupakan pengembangan dari rekannya yang sudah tertangkap lebih dahulu.

‎Saat dilakukan pengembangan, tim satgas anti C3 Polres Way Kanan bersama Polsek Pakuan Ratu mendapatkan informasi kembali dari masyarakat pada Sabtu 23 september 2017 tersangka sedang berada di Kampung Negara Tama kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way kanan,

Tim gabungan dengan dipimpin Kanit Tekab 308 Ipda Ridho Grisyan Adi Dharya bergegas untuk melaksanakan penyelidikan saat berada di lokasi, tersangka sedang berada di lapak singkong.

Tidak ingin membuang kesempatan Tim melakukan penyergapan, kemudian menangkapnya. Akan tetapi saat penangkapan tersangka sempat melawan petugas, sehingga diberikan tembakan peringatan tidak dihiraukan sehingga anggota memberikan tindakan tegas terukur dengan melumpuhkannya pada bagian kaki sebelah kanan tersangka.

Setelah dibawa ke RSUD Way Kanan untuk dilakukan pengobatan tersangka lansung di bawa ke Polres Way Kanan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.‎ Tersangka DMN akan dijerat pasal 365 kuhp tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 9 tahun‎. (ang)