Hanya Hitungan 72 Jam, Video Klip Terbaru Agnez Mo Tembus 4,8 Juta Penonton

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Rasa-rasanya Agnes Monica atau kini yang akrab disapa Agnez Mo tak pernah main-main dalam berkarya.

Hal itu terbukti di videoklip terbaru Agnez Mo yang bertajuk Long As I Get Paid.

Baru dirilis, videoklip tersebut pun langsung menjadi perbincangan lantaran kostum yang dikenakan Agnez Mo begitu mengagumkan hingga menarik perhatian.

Bahkan tak disangka-sangka, hanya dalam hitungan 72 jam sejak dirlis, videoklip Agnez Mo itu sudah ditonton lebih dari 4,8 juta kali di channel AGNEZMOofficialVEVO.

Yang teranyar videoklip Long As I Get Paid tersebut menembus peringkat pertama trending topic di Youtube untuk kategori musik Indonesia.

Agnez Mo sendiri pun tak menyangka videoklip terbarunya akan menjadi viral.

Ia mengungkapkan perasaannya melalui akun Instagram pribadinya, Selasa (26/9).

"Woke up to this 4,4 M views in 72 hours, You are all amazing!!!! #1 #trending I love you," tulis Agnez Mo sebagai keterangan fotonya.

Beberapa hari setelah rilis videoklipnya tersebut, Agnez Mo diketahui pulang ke Indonesia.

Videoklip terbarunya itu disebut Agnez Mo sebagai kado terindah untuk para penggemar setianya yang telah mendukungnya berkarier hingga kini.

"I just landed in Jakarta, and i just got a gift from my amazing fans," tutur Agnez Mo.