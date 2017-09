Khusus Pengguna Line, Gula Merah Machiato Starbucks Hanya Rp 25 ribu

Gula Merah Machiato Starbucks hanya Rp 25 ribu per cup.

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Starbucks Mal Boemi Kedaton memberikan promo spesial bekerjasama dengan Line. Bagi pengguna Line, bisa mendapatkan menu Gula Merah Machiato hanya Rp 25 ribu per cup. Promo ini berlaku dua hari, yakni Selasa dan Rabu (26 - 27) September 2017.



Supervisor Starbucks Mal Boemi Kedaton Mayangsari mengatakan, Starbucks juga memberikan promo reguler. Seperti, setiap tanggal 15 ada promo Happy Hour (15.00 - 17.00), pada jam tersebut konsumen yang membeli makanan apa saja maka akan mendapatkan diskon 50 persen untuk minumannya (all size).



"Tanggal 22 kita ada Tumbler Day, beli minuman menggunakan tumbler Starbucks maka dapat diskon 50 persen untuk minumannya. Untuk tumbler sendiri kita sediakan dalam ukuran Tall dan Grande, dari harga Rp 130 - 140 ribu," jelasnya kepada Tribun, Selasa (26/9) sore.



Masih untuk promo reguler, setiap tanggal 25 sampai dengan akhir bulan, konsumen yang mengaktivasi atau Top Up Starbucks Card minimal Rp 200 ribu menggunakan Kartu Kredit BCA free minuman size Tall.



Sebagai informasi, Starbucks Mal Boemi Kedaton memiliki menu minuman terbaru bernama Maple Ocean Latte (hot/ice/ice blended). Minuman kopi yang ringan ini menggunakan Maple Sauce dan topping Praline Nut. Untuk harganya Rp 54 ribu (Tall), Rp 59 ribu (Grande) dan Rp 63 ribu (Venti). "Ini cocok bila diminum dengan ditemani Red Velvet, Cinnamon Rolls atau Espresso Brownies," imbuh Mayang.



Dan yang tak boleh dilewatkan adalah promo Special Beverages dengan pembelian menggunakan Go-Food. Yaitu, Iced Indonesia Doulce Latte hanya Rp 25 ribu dari harga normal Rp 47 ribu. Berlaku 25 September - 1 Oktober 2017. (ana)