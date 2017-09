Bikin Adem, Tika Ramlan Makin Cantik dengan Balutan Hijab

Laporan Wartawan Grid.ID, Nailul Iffah.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Masih ingat dengan penyanyi Tika Ramlan?

Wanita yang menjajal karier lewat ajang pencarian bakat Akademia Fantasi Indosiar 4 tahun 2005.

Sejak saat itu nama Tika mulai dikenal masyarakat luas.

Rupanya Tika pun melebarkan sayapnya di industri musik tanah air dengan menggandeng rekan sesama di AFI, Tiwi.

Kedua wanita ini membentuk grup vokal yang diberi nama T2, singkatan dari Tika dan Tiwi.

Grup vokal ini cukup terkenal dan punya banyak fans, terlebih saat T2 meluncurkan single Lelaki Cadangan.

Namun belum lama ini, Tika kembali menghebohkan publik dengan tampilan barunya.

Lama tak muncul di layar kaca, kini Tika berpenampilan sangat anggun dengan balutan hijab di kepalanya.

Melalui akun instagram miliknya yang dilansir Grid.ID, Tika mengunggah foto dirinya yang baru saja hijrah.

tika ramlan berhijab ()

Dalam foto yang ia unggah Tika menuliskan kalimat super, begini katanya.

"This is my first day to share my picture with hijab

Bismillahhh doain ya temen temen semua, semoga bukan cuma hijrahnya ajh tapi bisa istiqomah dari segala yg akan datang menerpa."

"Perlu beberapa tahun belakangan mantapin hati, mantapin tujuan dan niat.. menjauh dr hingar bingar datang lagi ke hingar bingar dan ternyata hati gak berubah malah semakin mantap.."

"Semoga segala hijrah ini bisa membawa segala hal yg baik, dan membuat diri saya jd lebih baik lagi, saya yg masih belajar."